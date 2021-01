Košice majú dostávať viac informácií o letoch vrtuľníkov

Mesto a akadémia sa dohodli na dočasnom kompromise.

29. jan 2021 o 8:36 TASR

Vrtuľníky Black Hawk lietajú so študentmi aj počas lockdownu. Slovak Training Academy zdôrazňuje, že to má odobrené hygienikmi. (Zdroj: STA)

KOŠICE. Mesto Košice a zástupcovia spoločnosti Slovak Training Academy (STA) sa dohodli, že letecká akadémia bude od začiatku februára na týždennej báze informovať magistrát o aktuálnej intenzite leteckého výcviku.

Informoval hovorca STA Dušan Tokarčík.

Na tomto kroku sa dohodli počas ďalšieho stretnutia, na ktorom diskutovali o možnostiach zníženia hlukovej záťaže na obyvateľov dotknutých mestských častí (MČ).

Mesto chce merateľné dáta

"Vzhľadom na to, že doterajšie argumenty spoločnosti STA neboli dokázateľné konkrétnymi dátami a číslami, vítame tento ústupok a veríme, že včasným informovaním budeme schopní jednak upozorniť obyvateľov dotknutých oblastí, no zároveň budeme schopní zhodnotiť, do akej miery dochádza k dodržiavaniu zverejňovaných harmonogramov," uviedla viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH).

Pripomenula, že problém týkajúci sa preletov vrtuľníkov a následných sťažností obyvateľov sa cyklicky vracia.

Podľa dohody po mesiaci zhodnotia, či tento ústupok priniesol priaznivé výsledky.

"Ak sa tak nestane, budeme mať dátami podložené argumenty, na základe ktorých budeme žiadať o výraznejšie zmeny letových harmonogramov," doplnila.

Mesto naďalej trvá na úplnom zrušení nočných letov počas sviatkov a dní pracovného pokoja.

"Zároveň platí výzva pre spoločnosť STA o tom, aby pravidelne a čo najtransparentnejšie informovali obyvateľov o svojej činnosti," dodala.

STA: Máme bezpečnostné dôvody

Vedenie mesta minulý mesiac informovalo, že údaje o zmenách letových trás či frekvencii nočných preletov požaduje cez infožiadosť od Dopravného úradu.

Uviedlo, že predstavitelia leteckej školy mestu tieto informácie neposkytli.

Konateľ spoločnosti STA Lukáš Halás zopakoval, že z bezpečnostných dôvodov nemôžu vopred informovať o presných trasách a časoch letov ich vrtuľníkov.

"Sme však presvedčení, že informácie o tom, či nacvičujeme na letisku vzlety a pristátia, alebo plánujeme navigačné prípadne nočné lety, pomôže zástupcom mesta lepšie pochopiť a vyhodnotiť danú situáciu," uviedol.

Tvrdí, že lietanie cez víkendy je pre vrtuľníkovú akadémiu iba náhradným riešením v prípade, ak sa z objektívnych príčin nedá dodržať harmonogram plánovaného výcviku.

"Cvičné lety plánujeme vždy na pracovné dni. Sme však vo veľkej miere závislí od počasia a od stavu leteckej techniky, preto sa môže stať, že časť letov musíme presunúť aj na víkend. Nočné lety sú nevyhnutnou súčasťou pilotného kurzu," povedal.

Mesto eviduje desiatky sťažností

Harmonogram letového výcviku podľa neho umožnil, aby počas vianočných sviatkov nelietali.

Budúci piloti vrtuľníkov aktuálne na košickom letisku nacvičujú vzlety a pristávanie.

Intenzita výcviku sa tak začiatkom januára mierne zvýšila, čo pocítili najmä obyvatelia MČ Pereš, Poľov a Barca, ktoré priamo susedia s medzinárodným letiskom v Košiciach.

Podľa STA napríklad starosta MČ Barca František Krištof od septembra nezaznamenal žiadne osobné a ani písomné sťažnosti občanov.

Mesto v uplynulých mesiacoch informovalo, že eviduje desiatky sťažností v súvislosti s nadmerným hlukom spôsobovaným helikoptérami výcvikového strediska STA.

Problematikou sa zaoberá aj advokátska kancelária, ktorá zastupuje takmer 600 nespokojných obyvateľov.

STA naďalej tvrdí, že pri výcviku pilotov neporušuje platnú slovenskú ani európsku leteckú legislatívu.

Vlani v septembri zároveň uskutočnili viacero opatrení, aby predišli sťažnostiam - prestali lietať hlučnejším vrtuľníkom Mi-17, zmenili trasy letov, obchádzajú zastavané územia a vrtuľníky lietajú vyššie.

STA zároveň pripomenula, že prostredníctvom certifikovanej spoločnosti pripravuje novú hlukovú štúdiu, ktorá by mala pomôcť zobjektivizovať tému hlukovej záťaže.