Parlament stopol hroziacu skrytú privatizáciu vodární

Obce a mestá nebudú môcť predať akcie súkromným subjektom.

29. jan 2021 o 15:12 (aktualizované 29. jan 2021 o 16:05) Peter Jabrik

BRATISLAVA, KOŠICE. Národná rada Slovenskej republiky vo štvrtok definitívne schválila novelu zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciach. Predložili ju poslanci vládnych strán OĽaNO a SaS.

Cieľom novej legislatívy je podľa predkladateľov chrániť verejný záujem pri výrobe a distribúcii pitnej vody.

Vďaka nej už nebude možný prevod akcií vodárenských spoločností, ktorých vlastníkmi sú v súčasnosti výhradne samosprávy, na súkromné subjekty.

Ak novelu podpíše prezidentka Zuzana Čaputová, nadobudne účinnosť od 15. marca.

„Tento verejný záujem podľa nás najlepšie dokážu ochrániť obce, mestá a samosprávne kraje. Územnej samospráve zákonná zodpovednosť za zabezpečovanie zásobovanie obyvateľstva vodou aj vyplýva priamo zo zákona o obecnom zriadení,” informoval jeden z predkladateľov Milan Potocký (OĽaNO).

Impulzom bol predaj akcií Čerhova vo VVS

Prijatie novely bolo aj o reakciou na už vlani rozbehnutý predaj akcií obce Čerhov vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) košickej eseročke Advokátska kancelária Ján Pirč.

Vo verejnej obchodnej súťaži ponúkla obci za 0,07-percentný podiel vo VVS mimoriadne vysokú sumu stotisíc eur (19,44 eura za akciu).

Ak by sa táto transakcia aj dotiahla do úspešného konca, stala by sa prvýkrát v histórii VVS vlastníkom jej akcií súkromná firma.

V súčasnosti v nej majú podiely iba mestá a obce z Košického, Prešovského a malej časti Banskobystrického kraja i samotné vodárne.

Táto firma by už ako riadny akcionár mohla od ostatných vlastníkov skupovať ich podiely potichu, keďže na tých sa nevzťahuje povinnosť ponúknuť akcie ostatným akcionárom pred ich prípadným predajom tretím subjektom.

Najväčší akcionár VVS, mesto Košice (20,44 % akcií), vlani v auguste varoval, že ak Čerhov akcie predá, môže to spustiť skrytú privatizáciu vodárenskej spoločnosti.

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) navrhol zmeniť stanovy tak, aby to nebolo možné.

Na mimoriadnom valnom zhromaždení vlani v septembri však nezískal dostatočnú podporu akcionárov.

Novela zákona tak podľa Potockého vylúči riziko, že by sa zásobovanie pitnou vodou po vstupe súkromných subjektov do vodárenských podnikov stalo predmetom zisku, ktorý tieto podnikateľské subjekty na rozdiel od samospráv primárne sledujú.

Poslanec potvrdil, že zmyslom poslaneckej legislatívnej iniciatívy bolo práve zabrániť takejto faktickej privatizácii VVS, ako sa črtala cez predaj vodárenských akcií vo vlastníctve obce Čerhov právnickej kancelárii.

K prevodu akcií nedošlo len preto, že prokuratúra verejnú obchodnú súťaž na predaj akcií napadla protestom ako nezákonnú na základe zistení denníka Korzár.

Za novelu hlasovali svorne koalícia i opozícia

Ako sa uvádza vo štvrtkovej tlačovej správe OľaNO, zmena zákona vychádza aj zo stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý ešte koncom roka 2019 upozornil, že je potrebné legislatívne obmedziť prevod akcií vodární mimo verejný sektor.

Nebezpečenstvo vo voľnom obchodovaní s týmito akciami vidí podľa OľaNO aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Rada ZMOS na vlaňajšom septembrovom rokovaní avizovala, že obce budú upozornené na to, aby nepredávali svoje podiely vo vodárenských spoločnostiach iným subjektom.

Potocký v druhom čítaní podal k novele aj pozmeňujúci návrh, aby akcie samosprávnych krajov vo vodárňach nemohli byť predmetom exekučného konania. Doteraz boli pred exekúciou takto chránené len akcie obcí a miest.

Za novelu hlasovalo 120 zo 122 poslancov prítomných v pléne, nikto nebol proti, ani sa nezdržal, dvaja nehlasovali.

Podporu naprieč všetkými parlamentnými stranami si Potocký vysvetľuje tým, že je mimo akýchkoľvek pochybností, že verejný sektor si musí zachovať kontrolu nad prevádzkou verejných vodovodov a kanalizácií.

„Jednoducho preto, že ide o činnosť vo verejnom záujme a zásobovanie vodou má prirodzený strategický význam pre život a zdravie obyvateľstva aj bezpečnosť štátu,“ dodal poslanec.

Polaček: Očakávam zmenu stanov VVS

„Som rád, že naše diskusie najmä s poslancami OĽaNO okolo Milana Potockého mali zmysel a nakoniec sa poslanci parlamentu naprieč politickým spektrom zhodli na tom, že je potrebné chrániť verejný záujem vo vodárenských spoločnostiach. Vždy sme boli presvedčení, že zásobovanie našich obyvateľov pitnou vodou a prevádzkovanie verejnej kanalizácie musia zostať v rukách miest a obcí na východe. Pozitívne vítame zákaz špekulatívnych prevodov akcií VVS na súkromné osoby alebo spoločnosti. Košičania a ďalší obyvatelia východného Slovenska sa už tak nemusia obávať nárastu cien pitnej vody, ktorý by napriek štátnej regulácií po vstupe súkromného subjektu do vodárni reálne hrozili,“ uviedol po schválení novely Polaček.

Primátor očakáva, že vedenie VVS po nadobudnutí účinnosti novely urýchlene pripraví zmenu stanov spoločnosti, ktorá ich zosúladí s touto novou právnou úpravou.

Ako pripomenul, vedenie VVS po zamietnutí návrhu mesta na zmenu stanov iniciatívne sľubovalo, že pripraví „koncepčné riešenie“ danej problematiky.

Doteraz však podľa Polačeka nie sú z jeho strany viditeľné konkrétne výsledky.