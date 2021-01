Kandráč podporil kampaň a reaguje na fámu: Nikdy by som sa nedal prednostne očkovať

Nežijem v bubline, nikoho nenútim, vraví.

30. jan 2021 o 13:53 Michal Ivan

KOŠICE. Ministerstvo zdravotníctva spustilo kampaň Vakcína je sloboda na podporu očkovania proti ochoreniu Covid-19.

Na novej webstránke slovenskoproticovidu.sk ponúka odpovede na viac než 40 otázok o očkovaní, vakcínach, ich benefitoch, ale aj možných nežiaducich účinkoch.

Do kampane sa zapojili aj známe osobnosti.

Jednou z nich je aj populárny hudobník a spevák z východu Ondrej Kandráč.

V rozhovore vysvetľuje aj to, ako mohla vzniknúť fáma, že sa mal dať prednostne zaočkovať.

Ako ste sa dostali ku kampani?

- Bol som oslovený, samozrejme.

Prečo ste sa rozhodli podporiť tento projekt?

- Pretože chcem, aby sa život už čoskoro vrátil naspäť do normálu. Druhá vec, aby nedošlo k nedorozumeniu, ja ešte nie som zaočkovaný. Budem zaočkovaný, až keď príde na rad moja veková skupina. V prvej línii sú lekári, zdravotný personál, seniori, vážne chorí a tak ďalej. Budem čakať, kedy prídem na rad.

Už asi mesiac sa v prostredí košickej nemocnice šíri fáma, že ste tam mali byť prednostne zaočkovaný. Ako to vnímate a ako to vôbec podľa vás vzniklo?

- (smiech) Bolo to vo vianočnom období. Boli sme s nadáciou TV JOJ hrať na infekčnom oddelení na parkovisku univerzitnej nemocnice v Košiciach. Bol som tam s mojou rodinou, deťmi a od anonymného darcu z Košíc sme odovzdali darčeky lekárom, sestričkám a zdravotnému personálu. A aby to nebolo len o hmotných veciach, tak sme tam na parkovisku zahrali aj my s celou mojou rodinou. Pravdepodobne tam vznikla tá fáma, že som sa dal zaočkovať. Inak si to neviem vysvetliť. Samozrejme, v živote by som sa nedal prednostne zaočkovať. Nech sa zaočkujú najprv tí, ktorí sú v prvej línii a najzraniteľnejší. Je mi veľmi ľúto, že človek ide nezištne podporiť a vzdať úctu zdravotníkom a celé sa to ako keby otočí proti nemu. Som z toho prekvapený.

Očkovanie niektorí ľudia na Slovensku vnímajú rozporuplne, časť je aj proti vakcinácii. Stretli ste sa už i s negatívnymi reakciami, že ste sa zapojili do kampane?

- Neviem o tom a neriešim, či sú negatívne reakcie. Nežijem v bubline a viem, že sú názory za aj proti. Rešpektujem aj jednu, aj druhú skupinu. Očkovanie nie je tá vec, ktorá by musela byť povinná. Ak sa ľudia rozhodnú zaočkovať, je to ich slobodné rozhodnutie a nebudem to hodnotiť, či je to dobré alebo zlé. Ja si vážim všetkých ľudí rovnako. Nikoho nenútim. Do kampane som vstúpil kvôli presvedčeniu a bez nároku na honorár. A myslím si, že je to prospešné pre ľudí.

Želám si, aby sa naša hudobná brandža opäť naštartovala. Nech sú opäť koncerty a môžeme sa spoločne tešiť z hudby. Hlavne nech ľudia, ktorí sú za nami – zvukári, produkcia, osvetľovači, stage manažéri a produkčné firmy, už takisto konečne môžu robiť, čo majú radi a prináša im to aj ekonomický efekt. Mnohí v našej brandži to majú ťažké. Ja za seba nechcem vyplakávať, skôr myslím na ľudí, ktorí sú okolo mňa.

Ako zvládate pandémiu v rodine?

- Zvládame to, lebo musíme. Myslím, že je mnoho rodín na Slovensku, ktorí to majú oveľa ťažšie, a snažíme sa myslieť hlavne na nich. Pred nimi obrovská poklona a rešpekt, ako to dokážu. Ja som typ, ktorý nebude vyplakávať a panikáriť. Snažím sa s tým chlapsky popasovať najlepšie, ako viem.

Boli ste sa ako obyvateľ Košíc cez víkend už testovať?

- Bol som sa testovať v piatok v mestskej časti Košice - Pereš. Som negatívny.

Aj župan Trnka čelil fáme o protekčnom očkovaní Počas januára dostala redakcia viaceré tipy na údajné protekčné očkovanie známych osobností. Okrem hoaxu o prednostnej vakcinácii hudobníka Ondreja Kandráča preveroval Korzár napríklad aj podnet na očkovanie košického župana Rastislava Trnku (nezávislý) i vicežupana Daniela Rusnáka (KDH). Košická nemocnica a samotní politici to však popreli. Fáma zrejme vznikla v súvislosti so začiatkom očkovania v krajských sociálnych zariadeniach seniorov 19. januára. „Zaočkovaný zatiaľ nie som a nedal som sa očkovať ani vtedy, keď mobilná očkovacia jednotka začala s pilotným očkovaním v župných zariadeniach sociálnych služieb. Tieto vakcíny sú určené pre zamestnancov a klientov DSS, ktorí sú v prvej vlne očkovania. Na vakcínu si preto počkám v rade, to znamená v poslednej fáze očkovania. Predbiehať sa určite nebudem. Očkovanie považujem za najrýchlejší spôsob, ako poraziť pandémiu," povedal Trnka. „Nie, nebol som ešte na očkovaní. Mám však oň záujem. Pôjdem sa zaočkovať, keď budem na rade podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú kritériá pre určovanie poradia očkovania osôb,“ vyjadril sa Rusnák. (red)