Patrí k študentom bez maturity a prijímačiek: Bojím sa, že sa do normálu nevrátime

Učiteľ chce na kamere vidieť aj ruky.

2. feb 2021 o 0:00 Lenka Haniková

Antónia Haľková študuje v prvom ročníku na Technickej univerzite v Košiciach odbor financie, bankovníctvo a investovanie.

Patrí do generácie študentov, ktorým zrušili maturity aj prijímacie pohovory na vysoké školy. Na tie sa Antónia pripravovala takmer celý rok, od tretieho ročníka na gymnáziu.

Skúšky mala mať z matematiky a angličtiny, no mesiac predtým jej oznámili, že ich rušia. Bolo to v máji minulého roka, kedy už bola pandémia na ústupe a opatrenia sa postupne uvoľňovali.

Nakoniec na prijatie postačoval priemer známok zo všetkých štyroch rokov štúdia na gymnáziu.

Ešte nič nezažili

Prváci na vysokej škole, maturanti či deviataci – mladí ľudia, ktorí sú pre pandémiu ukrátení nielen o potrebné vedomosti na vstup do úplne novej etapy ich životov, ale často aj o zážitky, ktoré môžu formovať ich osobnosti.

Podľa psychologičky Petry Mayer súčasní študenti, najmä prváci na vysokej škole, prichádzajú o režim dňa, ale aj priamy kontakt s prednášajúcim.

„O vedomostiach a najmä praktických zručnostiach nehovoriac. Je to generácia, ktorá zatiaľ nezažila imatrikuláciu, život na internáte či stravu v menze. Je otázne, ako sa na to adaptujú, keď to bude realitou."

Podľa odborníčky v súčasnosti vyrastá generácia mladých ľudí bez kontaktu so školou, aj medzi sebou navzájom.

„Skutočné dôsledky budú potvrdené až o pár rokov a určite budú predmetom mnohých výskumov."

Predĺžili čas na rozhodovanie

Finančníctvo bol pre prváčku Antóniu jediný odbor, nad ktorým premýšľala.

Takisto vedela, že chce študovať v Košiciach, pandémia jej teda do rozhodovania o štúdiu nijakým spôsobom nevkročila.

Podobne to bolo u jej spolužiakov. „Keďže sme nechodili do školy, mnoho univerzít predĺžilo čas na odoslanie prihlášok.“

Tým, ktorí neboli rozhodnutí kam po gymnáziu, čas navyše pomohol. Aj tí, čo sa báli, že prijímacie skúšky nespravia, sa na vysnívané odbory väčšinou dostali.

Zľahčené to však nemali všetci, prijímačky neboli zrušené napríklad na odbore farmácia či medicína.

Šťastná zo zrušených maturít

Antónia je súčasťou ročníka, ktorému úplne zrušili maturity. „Keď sme to zistili, bola som veľmi šťastná,“ smeje sa.

Teraz, keď sa však na to pozerá s odstupom času, jej je ľúto, že túto prvú skúšku dospelosti nezažila a ani nezažije.