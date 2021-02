Košice pred sto rokmi: Odpratávanie snehu z chodníkov nebolo v móde

Zaujímavosti z dobovej tlače.

7. feb 2021 o 0:00 TOMÁŠ ONDREJŠÍK

Pozn. Pre zachovanie autenticity sme články nechali v pôvodnom znení a pravopise.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čo zo snehom v meste?

Áno je to sneh. Ale nie sneh, ktorý padá z neba, ale sneh, ktorý leží na chodníkoch. Vo všetkých mestách na celom svete, vyjmúc pravda zeme a mestá bývalej koruny svätoštefanskej, sa v zime, keď sneh napadne, odmetá z chodníkov.

Vo veľkých mestách sa i z ulíc odváža. Ale v menších mestách, ako napr. v Košiciach, by sa mali aspoň chodníky zametať. To však, ako som už hovoril, sa v mestách bývalého Maďarska nikdy nerobilo a nerobí sa ani teraz. A prečo?

V sobotu a v nedeľu bol sneh na chodníkoch. Pravda. Ale v pondelok zasvietilo slnce, bolo teplo, sneh sa rozpustil a je len blato na uliciach. Prečo teda zametať chodníky, prečo odstraňovať sneh? To je veru práca zbytočná.

A potom! To by museli robiť majitelia domov alebo služobníci a to by bolo obmedzovanie osobnej slobody. Napadne sneh, ľudia ho ušliapu, niekto si zlomí nohu, ale príde jaro, príde, bude zase máj, slnce zasvieti, sneh sa rozpustí, blato vyschne a je po snehu a bez práce je všetko opäť v poriadku. Načo taký veľkomestský prepych? Načo nariadiť majiteľom domov, že pod trestom atď. sú povinní sneh dať odstrániť z chodníkov pred svojim domom?