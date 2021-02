Obávajú sa o deti a ich živobytie. Seniori môžu svoje pocity zdieľať na linke pomoci

Študentky im pomáhajú prekonať izoláciu.

4. feb 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

KOŠICE. Dlhodobá sociálna izolácia neprospieva nikomu a zvlášť takým zraniteľným kategóriám, ako sú seniori.

Mestská časť (MČ) Košice-Staré Mesto sa preto rozhodla pomôcť tým, ktorí to potrebujú a prostredníctvom telefonickej služby poskytnúť buď konkrétnu pomoc, radu či aspoň príjemný rozhovor na rýchlejšie ubehnutie času.

„V Starom Meste žije vyše šesťtisíc seniorov, takže práve na túto najviac ohrozenú skupinu obyvateľstva sa vedenie mestskej časti spolu s poslancami zameralo. Dlhodobé vylúčenie z bežných aktivít na nich najviac nepriaznivo vplýva a nie sú tak počítačovo zruční, aby si dokázali niektoré veci z pohodlia domova vybaviť,” uviedla za Staré Mesto Renáta Némethová.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujú, pomôžu, usmernia

Na projekte je zaujímavá skutočnosť, že vlastne prepojí dve generácie. Na druhej strane linky sa totiž budú seniorom prihovárať stredoškoláčky - študentky tretieho a štvrtého ročníka odboru sociálno-výchovný pracovník.

„Odborným pedagógom vyškolené študentky v rámci odbornej praxe prijímajú hovory a vhodne zvolenými otázkami zisťujú, v akej situácii sa senior nachádza, akú konkrétnu pomoc potrebuje. Podľa toho sa vyberie spôsob pomoci, či už zavolanie odborníka psychológa na číslo seniora, alebo rady a pomoc pri zabezpečovaní teplej stravy, nákupu či inej forme služby, ktorú potrebuje. Seniori sa môžu na Miestny úrad MČ Staré Mesto obrátiť aj v prípade, že by sa chceli zaočkovať a nevedia ako,” priblížila Némethová.

Optimistická komunikácia

Podľa pedagogičky Liany Ivanovej zo Súkromnej strednej odbornej školy, Bukovecká 17, ktorá na projekte participuje, je táto linka tiež spôsobom, ako so staršími generáciami udržiavať sociálny kontakt a prirodzenú ľudskú komunikáciu, ktorá sa pre pandémiu z ich života vytráca.

„Je to o tom, aby sa senior mohol vyrozprávať, možno sa niečo opýtať alebo k niečomu dôjsť. A my sme pripravení aktívne ho počúvať. Má to byť optimistická komunikácia. Nejdeme do takých miest, či je smutný alebo sa trápi, práve naopak, čo ho teší, či sa s niekým stretáva, aké má túžby a sny a podobne. Chceme zodvihnúť uvažovanie ľudí, aby sme neboli pesimistickí,” priblížila myšlienku projektu.

Ak budú seniori potrebovať odbornú psychologickú pomoc, vstúpia do toho odborníci z psychosociálneho centra.

Linka vzájomnej pomoci seniorom má za sebou prvé dni fungovania.

„Zatiaľ sa to rozbieha pomalšie, ale pevne verím, že aj seniori z toho budú mať dobrý pocit,” hovorí Ivanová s tým, že projektu verí nielen ona, ale aj mnohí odborníci, od ktorých má pozitívne ohlasy.

Prospech na oboch stranách

O potrebe seniorov udržiavať s rodinou a okolím sociálny kontakt, ako aj zdôverovať sa so svojimi ťažkosťami, zdravotnými problémami a obavami hovorí aj Beáta Horváthová, riaditeľka Psychosociálneho centra Košice.

Paradoxne sa podľa nej seniori najčastejšie strachujú o svoje dospelé deti, ako zabezpečia svoje rodiny, keď stratia príjem, či ako si nájdu novú prácu.

„Zvýšený dopyt a potreba psychickej podpory, pomoci aj psychologickej intervencie vzrástla niekoľkonásobne v uplynulom roku a pokračuje aj v tomto vo všetkých vekových kategóriách. Určite je veľmi potrebná u osamelých seniorov, respektíve ľudí, ktorí žijú sami a nemajú v blízkom okolí rodinu ani veľa známych, sú odkázaní na pomoc susedov, opatrovateľskej služby,” skonštatovala.

Služba však podľa nej môže pomôcť na oboch stranách.

„Je prospešné aj pre študentov pod odborným dohľadom získať skúsenosti v komunikácii, empatii, znalosti potrieb starších ľudí,” uviedla.

Linka vzájomnej pomoci je k dispozícii v stredy a štvrtky od 13.00 do 16.00 hod.

K dispozícii sú tri telefónne čísla: 0907 620 386, tiež 0907 620 569, a 0907 621 283. Aby volajúci nemuseli za rozhovor platiť, postačí, ak na jedno z nich len prezvonia a pracovníčky ich budú spätne kontaktovať.