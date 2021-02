Britskú mutáciu má v Košiciach vyše 90 percent hospitalizovaných. Primátor: Ostaňte doma

Rodičom odporúča nedať deti do škôl.

5. feb 2021 o 12:23

Správu aktualizujeme

KOŠICE. Rodičia v Košiciach ani v piatok na poludnie nevedia, či sa žiaci prvého stupňa, končiacich ročníkov stredných škôl a materských škôl vrátia v pondelok do svojich tried.

Situácia v metropole východu sa v posledných dňoch totiž opäť zhoršuje.

Výkonný riaditeľ pre liečebno-preventívnu starostlivosť Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Martin Paulo na piatkovej tlačovej konferencii hovoril o kritickej situácii.

„Situácia nepoľavuje. Zaplnenosť lôžok je na 90 percent, časť pacientov odsúvame do iných nemocníc. Zaznamenávame priebežne 20 až 30 pacientov prijatých na lôžko v priebehu jedného dňa. Ochorenie sa netýka už len starších ročníkov. V areáli na Rastislavovej, ktorý je celý vyčlenený pre covid pacientov, sme v januári mali 207 úmrtí.“

Mesto preto bude už piaty víkend po sebe testovať.

Hrozivé číslo

V prípade pozitívneho antigénového testu dôjde k pretestovaniu PCR testom.

Dôvodom je až vyše 90-percentný podiel hospitalizovaných s britskou mutáciou koronavírusu.

Prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a prednostka ústavu epidemiológie Monika Halánová hovorí, že najskôr preverovali vzorky spred troch týždňov.

„Vyšlo nám hrozivé číslo, až 60 percent. Len pre porovnanie, keď sa zisťovala v Trenčíne, ktoré malo katastrofickú situáciu v období pred a počas Vianoc, záchyt bol štyri percentá. Tým pádom sme začali tento týždeň vyšetrovať všetkých hospitalizovaných pacientov v UNLP a to percento pozitivity na britskú mutáciu je viac ako 90 percent. To vysvetľuje ťažší priebeh aj u mladšej vekovej kategórie.“

Jarčuška: Ak by sme netestovali, nemocnica by padla

Infektológ a prednosta kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Pavol Jarčuška hovorí, že máme jedny z najhorších čísel v Európe a čaká nás neľahké obdobie. Dobrou správou je podľa neho účinnosť vakcín aj na britskú mutáciu.

Celoplošné testovanie má podľa neho veľký zmysel.

„Keby sme to nerobili, nemocnica by dávno padla. Denne zápasíme s lôžkami a opatrenia sa budú o 2 - 3 týždne predlžovať,“ predpokladá Jarčuška.

Primátor: Neposielajte deti do škôl

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) netají obavy z aktuálnej situácie.

„Osobne mám obrovské obavy, ako zvládneme najbližšie situáciu v meste. Je na mieste strach. Akokoľvek rozhodne vláda, vyzerá to tak, že náš okres je na tom pravdepodobne najhoršie. Ostaňte doma, netúlajte sa po uliciach, musíme to zvládnuť,“ apeluje na Košičanov.

Primátor v piatok prekvapil aj postojom k návratu detí do škôl. Rodičom odporúča, aby ak môžu, ich nechali doma.

Zdôraznil, že v tejto chvíli ešte vláda definitívne nerozhodla o otvorení škôl.

„Budeme sa riadiť všetkými rozhodnutiami štátu. Na druhej strane odporúčam, je to moje osobné odporúčanie, ak rodičia nepotrebujú a môžu ostať doma, nech deti do školy neposielajú. Košice otvoria všetky testovacie miesta a urobia všetko pre to, aby sme chránili zdravie a vytvorili maximálnu bezpečnosť.“

Vedenie mesta je v kontakte s regionálnymi hygienikmi, cez víkend bude rokovať krízový štáb a zrejme aj bezpečnostná rada.

Všetky školy sú podľa radnice aktuálne otvorené pre 300 detí z kritickej infraštruktúry.

Riziko hromadnej dopravy

Jarčuška, ktorý je aj členom konzília, je k otváraniu škôl skeptický. Vysvetľuje, že pri rozhodovaní o otváraní škôl z úvodu týždňa ešte nemali k dispozícii súčasné dáta.

„Situácia bola iná ako dnes. Ak máte 90 percent hospitalizovaných s britskou mutáciou koronavírusu, je to alarmujúca situácia. Uvedomujem si, že deti neboli 22 týždňov v škole a sme v tom asi tretia alebo štvrtá najhoršia krajina. Ja si však myslím, že v danej chvíli nie je veľmi rozumné, aby deti do škôl išli.“

Argumentuje aj tým, že Košice sú veľké mesto a mnohí žiaci môžu používať MHD, kde sa nakazenie môže šíriť kvôli absencii minimálne dvojmetrových odstupov.

Primátor hovorí, že situácia s otváraním škôl sa cez víkend ešte môže zmeniť.

„Regionálny úrad ešte nevydal jednoznačné stanovisko. Mení sa to z minúty na minútu. Odporúčam ostať doma a rešpektovať lockdown, nech je stanovisko z Bratislavy akékoľvek.“