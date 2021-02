Krajčí o odvolanom riaditeľovi: Sabol bol malý cár

Kardioústav začal podľa ministra stagnovať.

5. feb 2021 o 21:25 (aktualizované 5. feb 2021 o 21:46) Jana Ogurčáková

KOŠICE. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) sa počas piatkovej tlačovej konferencie vyjadril aj k odvolaniu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) Františka Sabola.

Krajčí oznámil uznávanému kardiochirurgovi vo štvrtok na stretnutí v Bratislave, že ho odvoláva z oboch funkcií s účinnosťou k piatku.

Zamestnanci kardioústavu ešte v ten istý deň večer zvolali protestný brífing, vzápätí rozbehli aj petíciu a ministrovi zaslali otvorený list, v ktorom kritizujú jeho rozhodnutie.

Podporu Sabolovi vyjadrili aj primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý), exministri zdravotníctva Richard Raši (Hlas-SD) a Rudolf Zajac (nominant ANO) či dekan Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach Daniel Pella.

Minister: Odborníci odchádzali

Krajčímu zamestnanci vyčítajú, že vymenil profesora kardiochirurgie za hutníka.

Sabola totiž vo funkciách strieda niekdajší viceprezident pre ľudské zdroje U. S. Steelu Anton Jura.

„Ja si osobne vážim, čo pán profesor Sabol v ústave urobil, avšak ústav už pod jeho vedením začínal pomaly stagnovať. Dôvodom bolo to, že množstvo výborných odborníkov odchádzalo z tohto ústavu a istým spôsobom stagnovala kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. My sme túto situáciu vyhodnotili tak, že síce pán profesor tam bol dlhé roky, ale aj v iných veľkých spoločnostiach dochádza k zmene manažmentu vzhľadom na to, že je to dobré pre tú spoločnosť. Myslíme si, že prinesieme zvýšenú kvalitu zdravotnej starostlivosti, že sa nám podarí vytvoriť lepší kolektív kvalitnejších odborníkov,“ vysvetľoval Krajčí.

Krajčí: Nebolo pre nich miesto

Minister podotkol, že vedením VÚSCH-u poveril top manažéra Antona Juru a špičkových odborníkov, kardiológa Martina Studenčana a kardiochirurga Štefana Lukačina.