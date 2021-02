Pôjdu deti do škôl? V Košiciach ešte stále vládne neistota

Niektorí rodičia špekulujú, ako sa vyhnúť povinnému testovaniu.

6. feb 2021 o 12:42 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Škôlkari, žiaci prvého stupňa základných škôl a študenti končiacich ročníkov stredných škôl sa môžu vrátiť do svojich tried už v pondelok.

Vláda zverejnila uznesenie až v piatok večer.

Už predtým však košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) vyzval rodičov, aby deti nechali doma.

Dôvodom je vyše 90-percentný podiel britskej mutácie u hospitalizovaných pacientov v meste.

V sobotu napoludnie ešte stále nebolo jasné, či očakávaný návrat detí do škôl nestopne hlavná košická hygienička, neistá je aj pandemická OČR pre rodičov detí, ktoré ostanú doma.

S mestským poslancom, šéfom komisie vzdelávania a dlhoročným riaditeľom Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej 22 Róbertom Schwarczom (nezávislý) sme sa rozprávali o aktuálnej neistote na strane rodičov i zástupcov škôl.

Pôjdu košické deti v pondelok do škôl?

- Myslím, že pôjdu. Vidím priamu komunikáciu ministerstva školstva a riaditeľov škôl. Školy si v stredu a štvrtok zisťovali záujem, pohybuje sa okolo 80 percent. Zároveň majú riaditelia škôl presné manuály ako školy otvoriť, ako má prebiehať vyučovanie aj to, ako majú rodičia preukazovať absolvovanie testu. To sa týka prvého stupňa. Po vyhláseniach a informáciách z piatka o zlej epidemiologickej situácii si to zopár rodičov rozmyslelo a dalo vedieť, že ich deti nenastúpia. Momentálne sú riaditelia pripravení na to, že v pondelok školy otvoria a že deti nastúpia.

Primátor vyzval v piatok rodičov, aby ak nemuseli, neposlali deti do školy. Možno to niektorí budú zvažovať aj v priebehu víkendu a nastúpi ešte menej detí?

-Áno, predpokladá sa, že nastúpi menej detí. Niektorí to dávajú korektne vedieť triednym učiteľom, keďže vďaka sociálnym sieťam i aplikácii Edupage je komunikácia operatívna. Možno si to niektorí rodičia rozmyslia na poslednú chvíľu, ale riaditelia sa radšej nastavujú na vyšší počet detí.

Aké sú pocity riaditeľov a učiteľov? Niektorí hovoria o výrazných obavách a priskorom otváraní.