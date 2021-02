Za 24 bytov so zľavou nedal Hreha ani 2 milióny. Cena primeraná, prípad uzavretý

Posudok nerobili, spoluinvestorov nezistili.

22. feb 2021 o 0:00 Peter Jabrik, Róbert Bejda

KOŠICE. Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), a. s., Stanislav Hreha podľa Okresnej prokuratúry Košice I zákon neporušil.

Trestný čin nespáchal ani predajom vodárenských pozemkov developerskej firme MM Invest na vybudovanie obytného súboru Park Anička, ani kúpou 24 bytov so zľavou v tomto komplexe.

Prokurátor Marek Rajnič preto nedávno vyhovel Hrehovej sťažnosti a zrušil uznesenie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) z vlaňajšieho októbra o obvinení pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Porovnali sme listinné dôkazy, závery z vyšetrovania a Hrehove mediálne vyjadrenia.

Ukázalo sa napríklad, že vyšetrovacie orgány označili cenu bytov pre Hrehu a poskytnutú zľavu od developera za primeranú bez toho, že by si nechali urobiť znalecký posudok.

Takisto nezistili, s kým do nich Hreha investoval, hoci on sám verejne vyhlásil, že to bolo vrátane neho sedem ľudí.

Napriek tomu konštatovali, že byty boli nadobudnuté z legálnych príjmov.

Prokurátor Rajnič zrušil aj obvinenia bývalého člena predstavenstva vodární Rudolfa K. a konateľa MM Investu Jána Marušina.

Vyšlo najavo, že prvá zmluva je už z roku 2014

Hreha roky tajil, čo všetko predchádzalo tomu, než sa 24 bytov, teda jeden celý bytový dom v Parku Anička, aj s parkoviskami stali jeho vlastníctvom. A za koľko.

Čiastočný zlom v postoji šéfa VVS spôsobilo vlaňajšie októbrové obvinenie zo strany NAKA.

Začiatkom novembra sa rozhodol verejne prvý raz prehovoriť konkrétnejšie aj o cenách.

Vyhlásil, že pred transakciou s pozemkami medzi VVS a MM Investom v marci 2014 Marušina nepoznal a ani len neuvažoval o tom, že by si v Parku Anička kúpil nejaké byty.

„Uvažovať som nad tým začal až neskôr, keď bol projekt oficiálne zverejnený na webových stránkach," popisoval.

Spresnil to aj tak, že rokovania o kúpe bytov prišli na rad až v čase, keď sa už začalo stavať.

Pritom stavebné povolenie získal MM Invest až 1. apríla 2015, ale predaj bytov spustil už 1. októbra 2014.

Týždenník Trend vtedy napísal, že jeden z bytových domov je už celý vypredaný.

Hreha sa však vyjadril, že na konci roka 2014 ešte len začal riešiť prípadnú kúpu.

„Z marketingového hľadiska to mohol takto developer uviesť, ale kúpnopredajnú zmluvu som uzavrel až v roku 2017,“ vysvetľoval nám vlani v novembri.

Z listinných dôkazov, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu, však vyšlo najavo, že Hreha ako fyzická osoba už v októbri 2014 uzavrel s Marušinom zmluvu o rezervácii, v ktorej prejavil vážny záujem nadobudnúť vlastnícke právo k 24 bytom s príslušenstvom a 46 nebytovým priestorom v bytovom dome B3.

V januári 2015, teda nielen ešte pred začiatkom výstavby, ale aj tri mesiace pred vydaním stavebného povolenia, uzavrel Hreha s MM Investom už aj zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníctva týchto nehnuteľností s presne stanovenou kúpnou cenou.

Koncom roka 2016 potom podpísali aj samotnú zmluvu o prevode za dohodnutú cenu.

Takže k tomu nedošlo až v roku 2017, ako presviedčal šéf vodární.

Vklad do katastra bol vykonaný v júni 2017.

Prokuratúra vidí medzi zmluvami príliš veľa času

Od dátumu podpisu zmluvy v súvislosti s bytmi odvíja prokurátor okrem iného aj zdôvodnenie, prečo zrušil uznesenie vyšetrovateľa NAKA o Hrehovom obvinení.