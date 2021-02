Pojednávanie s bývalým šéfom košických daniarov pre pandémiu zrušili

Špecializovaný trestný súd v Pezinku odročil prípad na marec.

7. feb 2021 o 10:39 TASR, Róbert Bejda

BRATISLAVA. Pojednávanie s bývalým riaditeľom Daňového úradu Košice IV Ivom Prokopičom, východoslovenským podnikateľom Gabrielom K. a spol. naplánované pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku zrušili.

„Hlavné pojednávanie vytýčené na 10. februára bolo zrušené z dôvodu pandemickej situácie a z toho vyplývajúcich epidemiologických opatrení," informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Proces bol naplánovaný pôvodne aj na štvrtok (11. 2.)

Podľa rozpisu činnosti ŠTS najbližšie sa vo veci bude konať 3. a 4. marca.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Fiktívne obchody

Prípadom sa polícia zaoberala od roku 2009. Postupne boli obvinené vyše dve desiatky osôb z celého východného Slovenska, no hlavne z Košíc a okolia. Medzi nimi figurovali muži aj ženy.

Vyšetrovanie sa natiahlo najmä preto, že išlo o rozsiahlu trestnú činnosť, do ktorej bolo zapojených množstvo daňových subjektov.

Súvisiaci článok Začal sa súd so šéfom košických daniarov Ivom Prokopičom Čítajte

Veľa času zabralo zhromažďovanie listinných dôkazov, preverovanie prepojení medzi firmami a odhaľovanie možných fiktívnych obchodov. Tie tvorili základ pre neoprávnené uplatňovanie si vratiek DPH.

Polícia vyšetrovanie ukončila a prípad s návrhom na podanie obžaloby odstúpila špeciálnej prokuratúre koncom roka 2017.

V médiách sa odvtedy objavili informácie o tom, že Prokopič sa rozhodol vypovedať, aby si tak otvoril cestu k dohode o vine a treste.

Keďže jeho meno figuruje v podanej obžalobe, všetko nasvedčuje tomu, že mu tento plán nevyšiel.

Vratky za 20 miliónov eur

Po vyše desiatich rokoch špeciálna prokuratúra koncom roka 2018 vyšetrovanie daňovej megakauzy ukončila.

Súvisiaci článok Bývalý šéf košického daňového úradu chce priznať vinu Čítajte

„Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal 20. decembra 2019 na ŠTS obžalobu spolu na 21 osôb obvinených zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z daňovej trestnej činnosti a iných trestných činov. V rámci trestnej činnosti páchanej v rokoch 2007 až 2009 si zločinecká skupina uplatnila nadmerné odpočty dane z pridanej hodnoty vo výške viac ako 20 miliónov eur," informovala nás začiatkom roka hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Dodala, že nadmerné odpočty vo výške viac ako 17 miliónov eur už boli vrátené alebo uhradené.

Celý spis má 33-tisíc strán a 140 zväzkov, veľkú časť tvoria prílohy. Obžaloba má 259 strán. Z 21 mien v nej patrí 17 mužom a štyri ženám.

Žalované skutky sú rozčlenené na časti A až G. Časť B je rozčlenená na 220 skutkov a C na 13 skutkov. Časť paragrafov spadá ešte do Trestného zákona účinného do septembra 2012 a časť už do nového.

Ide napríklad o zneužívanie právomoci verejného činiteľa (so sadzbou 10 až 12 rokov), falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny (7 až 12 rokov) či legalizáciu príjmu z trestnej činnosti (12 až 20 rokov).