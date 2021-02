Na bod roka v Košiciach majú poslanci len dve hodiny

Osobné stretnutie v čase pandémie viacerí kritizujú.

7. feb 2021 o 13:00 (aktualizované 7. feb 2021 o 14:57) Jana Ogurčáková

KOŠICE. Prvé rokovanie košického mestského zastupiteľstva v tomto roku bolo naplánované na pondelok.

Ešte v piatok hovoril primátor Jaroslav Polaček (nezávislý), že kvôli súčasnej epidemiologickej situácii je rokovanie naživo v „bielom dome“ nepravdepodobné.

„Budem volať všetkým poslancom, vyzvem ich na nejakú online konferenciu, malo by to byť kolektívne rozhodnutie. Máme alternatívu, že budeme diskutovať online a následne sa možno hlasovanie urobí nasledujúci deň, aby sme si to preddiskutovali.“

V sobotu zasadal mestský krízový štáb, na ktorom hlavná hygienička odporučila zasadnutie na maximálne dve hodiny.

Hodinu, maximálne dve

„Primátor na brífingu hovoril o viacerých alternatívach, napokon sa bude konať tak, ako bolo pôvodne zvolané, za dodržania všetkých protipandemických opatrení. V sobotu na krízovom štábe mesta odporučila riaditeľka regionálneho úradu verejného zdravotníctva, aby dĺžka rokovania bola jednu, maximálne dve hodiny,“ vysvetlila radnica v nedeľu.

Podmienkou účasti má byť aj čerstvý negatívny test na koronavírus.

Poslanec František Ténai (nezávislý) navrhol presunúť zastupiteľstvo.