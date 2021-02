Ukradol tenisky, hrozilo mu 15 rokov. Zachránila ho novela zákona

Mladý Košičan dostal osem mesiacov.

9. feb 2021 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Odkedy bol na Slovensku vyhlásený núdzový stav, pre všetky trestné činy spáchané počas jeho trvania platili tresty vo zvýšenej sadzbe.

Napríklad za „obyčajnú" krádež, za ktorú inokedy hrozia maximálne dva roky väzenia, mohol za krízovej situácie dostať páchateľ 10 až 15 rokov.

Táto hrozba visela aj nad 35-ročným Košičanom Lukášom Ž., ktorý sa prečinu krádeže dopustil vlani v októbri.

Skončil vo väzbe, no kým sa jeho prípad dostal na program pojednávaní Okresného súdu Košice I, do platnosti vstúpila novela zákona. Mimoriadne prísne tresty za niektoré skutky, spáchané za núdzového stavu, zrušila.

Aj preto sa mohol Lukáš v pondelok posadiť na lavicu obžalovaných oveľa pokojnejší.

Predavačky si ho všimli

Mladý Košičan sa dostal do problémov 15. októbra 2020 v predajni Lidl na Ulici L. Svobodu. Krátko pred záverečnou prišiel spolu so svojím známym nakúpiť a okrem tovaru, ktorý vložili do vozíka, mal Lukáš záujem aj o nové tenisky.

Priamo v predajni si ich vyskúšal a keďže mu sadli, ani ich už nevyzúval. Staré topánky nechal v uličke a odkráčal k pokladniam.

Keby Lukáš tenisky spolu s ďalším tovarom zaplatil, nič by sa nebolo stalo. Ale keďže si predavačky prezutie všimli a nahlásili ho esbéeskárovi, ten už iba čakal, ako sa zákazník zachová.