Košice pred sto rokmi: Pre zle fungujúce kachle sa otrávili traja ľudia

Zaujímavosti z dobovej tlače.

14. feb 2021 o 0:00 Tomáš Ondrejšík

Pre zachovanie autenticity sme všetky príspevky ponechali v pôvodnom znení a pravopise.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kaviareň

K životu dnešného človeka náleží kaviareň. Sú ľudia, ktorí strávia celý svoj voľný čas v kaviarni. V jej dyme a v jej ťažkej atmosfére strávia dlhé hodiny a nekonečné minúty zabíjajú čítaním alebo zábavou.

Kaviareň je charakteristikou dnešného ľudstva, jeho potrieb a jeho túžob. Denné zamestnanie vysáva všetky ich sily, zhon za chlebom zaberá všetek ich čas. A tie chvíle odpočinku, ktoré im povolanie poskytuje, prežívajú v kaviarni, lebo tam nájdu svoju spoločnosť, nájdu časopisy, a ako ich celý život je rýchlym, ako všetko beží a tratí sa okolo nich, tak i tie chvíle odpočinku, chvíle zábavy sú len rýchlymi, okamžitými prehánkami.

A predsa všade vidíš úsmevy na perách, veselý hovor ti dolieha k ušiam — zdá sa, tí ľudia sú šťastnými, oni nežiadajú si viacej, len tú chvíľku odpočinku v kaviarni. Snáď si už ľudia zvykli i tej kaviarne, ako si zvykli celému svojmu životu, životu plnému starostí a zhonu, práce a zápasu.

Slovenský východ, 8. 2. 1921

Jaro je tu?

Hoci sa v nedeľu topili košické ulice v záplave špinavého rozpúšťajúceho sa snehu, v pondelok s novým týždňom akoby už začalo nové obdobie - jaro. Tomu však ešte nikto nechcel veriť, ale keď v utorok zasvitlo slunko ešte veselšie a povetrie naplnilo sa sviežosťou, tu už i tí najväčší pochybovači si to začali pochvaľovať.

No možná, že je to dajaká skúška jarnej náladovej scény, nasvedčuje tomu i minulý týždeň, kdy sa zdálo, že príroda skúša aprílovú náladu, a preto nás teraz chce odmeniť. Nie je ale vylúčené, že je to iba fašiangový fígeľ a škaredá streda nás chce prekvapiť, aby dokázala, že si svojho mena zaslúži.

Nuž o tom sa presvedčíme, ale ať je tomu akokoľvek, je nesporné, že jaro sa blíži a to čo si treba želať je, aby bolo lepšie než zima, ktorá bola dobrá iba pre nádchu a iné influenzie.

Slovenský východ, 9. 2. 1921

Tupé nože košických reštaurácií