Tmavé výklady, opustené prevádzky. Centrum Košíc sa vyprázdňuje

Starosta volá po lepšej štátnej pomoci a postupnom otváraní.

14. feb 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková, Judita Čermáková

KOŠICE. Na prenájom. Prevádzka zrušená. Podobných oznamov vidíme pri prechádzke centrom mesta niekoľko.

Podnikatelia už takmer rok bojujú s následkami pandémie a obmedzením ich prevádzok a podnikania.

Niektoré skončili, niektoré sa posunuli do online priestoru a tie, čo doteraz prežili, čakajú na vytúžené uvoľňovanie, ktoré má prísť so zlepšením čísel nakazených a hospitalizovaných pacientov s koronavírusom.

To je však momentálne v nedohľadne.

Odhlásili sa dve desiatky

Staromestský starosta Igor Petrovčik (exSpolu) si pozrel dáta za uplynulé roky.

„Aby sme získali objektívny pohľad, pozreli sme si počet ohlásení o skončení prevádzky z roku 2019, keď pandémia ešte nebola a porovnali sme si to s obdobím od marca 2020 do dnešného dňa. Ukázalo sa, že paradoxne viac ohlásení o ukončení prevádzok bolo v roku pred pandémiou, a to celkovo 33. Od vypuknutia pandémie nám ohlásilo ukončenie prevádzok v Starom Meste 20 podnikateľov.“

V oboch skupinách sa nedá nájsť predmet činnosti, ktorý by výrazne prevažoval.

„Išlo o rozličné služby, od kaviarní cez krčmy, kníhkupectvá, kaderníctva, holičstvá, módny textil, nábytok až po kozmetiku či drogériu a kvetinárstva, či realitné kancelárie a opravu hodín. Takže v skratke sa dá konštatovať, že žiadne masívne ohlasovanie končiacich prevádzok sa zatiaľ nekoná. Ale sú to len naše štatistiky, navyše podnikatelia nemajú povinnosť oznámiť nám to, je to len na dobrovoľnosti. Takže aktuálna situácia môže byť aj iná, preto apelujem na vládu, aby rozhýbala štátnu pomoc podnikateľom a postupne otvárala prevádzky pri dodržaní hygienických opatrení,“ apeluje Petrovčik.

Menia miesto?

Zmeny na Hlavnej ulici vníma ako starosta už niekoľko rokov a sú podľa neho naviazané na existenciu Auparku, ktorý zlákal väčšinu značkových predajní do svojich priestorov.