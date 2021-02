Košický starosta vidí problém v pravidelných letoch z Londýna

Mestské časti už testovať nebudú.

12. feb 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková

Prichádzajú iba stále viac mätúce zákazy a opatrenia, ktoré ľudí stresujú, hovorí starosta košickej mestskej časti Staré Mesto IGOR PETROVČIK (exSpolu). Minulotýždňové uznesenie vlády je podľa neho vrcholom nekompetentnosti a chaosu, v akom sa nachádza aktuálne celá stratégia boja s pandémiou nového koronavírusu.

V stredu večer ste oznámili, že Staré Mesto už nebude pokračovať v testovaní. Prečo ste sa tak rozhodli?

- Poslednou kvapkou boli mätúce opatrenia, ktoré prišli za ostatný týždeň z úrovne riadenia štátu. Pokyny prichádzali už štandardne zo dňa na deň. Zvykli sme si na to, že deň pred spustením testovania sme dostávali informácie a spolu s mestom sme to operatívne pripravili. Ale to posledné testovanie a víkend už boli za hranicou tolerancie.

V utorok oznámila vláda návrat detí do škôl, v piatok primátor vyzval rodičov, aby ich tam radšej neposielali a ešte cez víkend sme nevedeli, či do škôl pôjdu. Dá sa to vnímať inak ako absolútny chaos?

- Nedá sa nesúhlasiť, že to chaos bol. Trvám na tom, že občania majú mať dopredu relevantné, dobre prerokované a hlavne jasné a zrozumiteľné informácie, aby sa všetci vedeli dobre pripraviť. Rodičia, deti, samosprávy ako zriaďovatelia škôl či škôlok a organizátori testovaní.

Minulý týždeň sa v plnej nahote ukázalo, že samosprávy už nielen riadia testovania, ale bola na nás spolu s regionálnymi hygienikmi hodená zodpovednosť za otvorenie či neotvorenie škôl, hoci sa vláda tvári a verejne hovorí, že postupujeme podľa covid automatu. Pritom už neúnosne posunula mantinely za rozhodnutia na samosprávy, ktoré suplujú štát.

Po krízovom štábe ste hovorili, že školy budú zatvorené minimálne do marca. Platí to?

- Keďže to vláda nechala na nás, na krízovom štábe sme sa všetci zhodli, že školy neotvoríme najbližších 14 dní, potom nasledujú jarné prázdniny, takže deti pôjdu do škôl až v marci.

V súčasnosti platí covid automat, ktorý aktuálne znamená aj neustále testovanie. Bude sa v meste testovať, len nie vo vašej réžii?