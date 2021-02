Ukradol vyše 70 zubných pást, trest nedostal žiadny

Košičan má v registri už 27 záznamov.

16. feb 2021 o 0:00 Róbert Bejda

Zlodej ukladal pasty do tašky. (Zdroj: KR PZ KE)

KOŠICE. Každý mesiac sa v košických obchodoch podarí odhaliť zákazníkov, ktorí neprišli nakupovať, ale kradnúť. Takmer výlučne ide o páchateľov, ktorí si bez zaplatenia vezmú väčšinou jednu, prípadne dve či tri veci.

Okresný súd Košice II sa však minulý týždeň zaoberal prípadom, ktorého hlavný aktér stavil na množstvo. Výnimočný bol však aj z iného hľadiska.

Vložil do tašky a odišiel

Košičan Peter S. (35) čelil obvineniu z prečinu krádeže pre konanie, ktorého sa dopustil ešte v júli 2019.

Krátko po 19. hodine vošiel do predajne na Bukoveckej ulici a zrejme mal v úmysle urobiť si zásobu zubných pást až do konca života. Nemal obľúbenú jednu, siahol po siedmich druhoch od rôznych výrobcov. A samých značkových. Dovedna to bolo 74 kusov.

Pri pokladni ich však nevyložil, ale prešiel okolo akoby nič a z predajne bez povšimnutia personálu odišiel.

Na krádež sa prišlo až neskôr, keď si predavačky podozrivo veľký úbytok pást všimli. Zaplatené neboli, preto si pozreli kamerové záznamy z posledných dní.

Jeden preukázal, že ich ukradol nejaký muž v kockovanej košeli tak, že si ich šikovne strčil do tašky. Fotky z kamerového záznamu skončili na polícii, predajňa vyčíslila škodu na vyše 200 eur.

Usvedčil ho posudok na kamerový záznam

K vypátraniu páchateľa pomohla náhoda.