Vďaka kalamite športová novinka. Na Aničke behali diviaky, teraz môžu bežkári

V lesoparku sú dva novo upravené okruhy.

13. feb 2021 o 14:43 Katarína Gécziová, Judita Čermáková

KOŠICE. Bohatá snehová nádielka praje bežkárom. Mestská časť Košice - Sever sa rozhodla vyjsť športovcom v ústrety a nechala pre nich upraviť bežkárske trate.

Od soboty sú pripravené dva bežkárske okruhy v lesoparku Anička, ktorý je známy aj výskytom diviakov.

„Vďaka priaznivému počasiu si môžete prísť prvýkrát vyskúšať niekoľko kilometrov nových bežkárskych tratí,“ pozýva verejnosť vedúca kancelárie starostu Lucia Rácová.

Bežkári si môžu vyskúšať malý a veľký okruh.

Pre rodiny

Prípravu trate pre bežecké lyžovanie si mestská časť objednala od externej firmy.

„Myšlienkou bolo hlavne to, aby obyvatelia nemuseli cestovať prostriedkami mestskej hromadnej dopravy do priľahlých rekreačných oblastí, ako sú Bankov a Jahodná, a aby si občania mohli aj s malými deťmi vyskúšať niečo také v blízkosti svojho domova.“

Rácová pokračuje, že by to mohla byť jedna z pilotných aktivít v tejto lokalite, kde si vedia do budúcna predstaviť vytvorenie rekreačnej zóny pre Košičanov.

Počasie praje

„Táto možnosť je hlavne vďaka poveternostným podmienkam, ktoré aktuálne vládnu v Košiciach, takže ide momentálne o jednorazovú záležitosť ako istú formu aktívneho využitia voľného času v prírode aj v rámci súčasných opatrení.“

Upravené budú aj lyžiarske bežecké trate z Bankova na Jahodnú a z Jahodnej smerom ku Chate Lajoška.