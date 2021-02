Alkoholom potužený právnik spôsobil hromadnú nehodu

S Audi A8 preletel cez ostrovček, kde bežne stoja chodci.

16. feb 2021 o 11:14 Kristián Sabo

KOŠICE. Ďaleko od tragédie nemala pondelková dopravná nehoda.

Udiala sa okolo 16.20 hod. na Ipeľskej ulici.

Zrazili sa tri autá a autobus mestskej hromadnej dopravy.

Išiel rýchlo a mal vypité

„Podľa doterajších zistení 39-ročný Žilinčan s vozidlom Audi A8 smeroval po Triede SNP od Festivalového námestia. Zrejme neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, keď pri odbočovaní vpravo na križovatke ulíc Ipeľská a Trieda SNP prešiel s autom do protismeru. Tam narazil do Seatu Toledo, ktoré nárazom posunulo do vedľa stojaceho autobusu MHD. Obe vozidlá stáli na križovatke, pretože mali červenú,“ vysvetlila krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Audi však pokračovalo v jazde, narazilo i do stojacej Škody Octavia a potom aj do kovového zábradlia.

„Dychová skúška vodiča Audi A8 bola pozitívna, nafúkal 1,46 promile.“

Podľa nášho zdroja sedel za volantom audi právnik.

Dychové skúšky ostatných vodičov boli negatívne.

Zázrakom netrafil chodcov

Záchranné zložky nám potvrdili, že pri tejto nehode mohlo dôjsť k tragédii, keďže šofér audi preletel cez ostrovček, na ktorom bežne stoja chodci prechádzajúci križovatkou.

„Iba zázrakom tam v tak frekventovanej dobe nik nebol.“

Na mieste okrem polície zasahovali aj košickí hasiči.

„Pomáhali sme polícii s dokumentovaním nehody, priestor sme osvetľovali. Zásah trval dve hodiny,“ vravia hasiči.

Vodič audi utrpel poranenia hlavy a transportovali ho do blízkej nemocnice.

„Zranenia si vyžiadali iba jednorazové ošetrenie, ostatní účastníci dopravnej nehody sa nezranili. Celková predbežná škoda bola vyčíslená na 16-tisíc eur,“ uviedla Ivanová.

Policajti počas dokumentovania dopravnej nehody uzavreli okolie križovatky Ipeľskej ulice a Triedy SNP a dopravu regulovali.

Presná príčina nehody, jej bližšie okolnosti i miera zavinenia budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Vodiča audi po vykonaní procesných úkonov obvinili z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.