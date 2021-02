Vodiča udrel po hlave fľašou a rozbil ju, potom bodal črepinou

Za ublíženie na zdraví dostal najprv štyri roky, potom o tretinu menej.

17. feb 2021 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Vlani v lete sa po ceste medzi obcami Drienovec a Turňa nad Bodvou v okrese Košice-okolie rútilo vysokou rýchlosťou vozidlo značky BMW.

Čo sa v jeho interiéri odohráva, netušila žiadna z posádok vozidiel, ktoré ho míňali.

Až neskôr vyšlo najavo, že jeden zo spolujazdcov útočil na vodiča fľašou. Úderom do hlavy ju rozbil a črepinou útočil na jeho krk.

Útočník za tento skutok čelil obvineniu zo zločinu ublíženia na zdraví.

Vlani v novembri si Lukáš B. (29) na jednom košickom súde vypočul prvý rozsudok a v utorok vo februári tohto roku na inom súde druhý.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Sedem rezných a bodnorezných rán

Skutok sa stal vlani v jedno júlové popoludnie.

Podľa znenia obvinenia Lukáš pod vplyvom alkoholu a psychoaktívnej látky počas jazdy na zadnom sedadle napadol vodiča Romana tým, že ho udrel po temene hlavy litrovou fľašou od vodky.

Keď sa rozbila, pokračoval v útoku s hrdlom fľaše, pričom vodič si chránil hlavu nastavením pravého predlaktia. Lukáš ho vtedy bodol do krku a predlaktia a spôsobil mu sedem rezných a bodnorezných rán.

Jednu na krku vpravo o veľkosti 5 centimetrov, ďalšiu šesťcentimetrovú za uchom a ostatné na pravej ruke až do veľkosti 10 centimetrov. Roman sa liečil tri mesiace.

Hoci Lukáš spolu so zvyškom posádky krvácajúceho vodiča laicky ošetrili a on sám auto odšoféroval do nemocnice v Šaci, trestnoprávnej zodpovednosti sa nevyhol.

A nielen to. Na návrh prokuratúry ho súd vzal do väzby.

Bál sa o život

V rámci vyšetrovania sa Lukáš priznal iba čiastočne.