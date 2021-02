Papiere im ležia na stole rok. Malé mestské časti kritizujú architektov Košíc

Šéfarchitekt: Je pandémia a nás je málo.

21. feb 2021 o 0:00 Katarína Gécziová, Judita Čermáková

Pohľad na Košice: Mesto pred časom zaviedlo poplatok za rozvoj, ale želaný efekt to zatiaľ podľa jedného z poslancov neprinieslo. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Niektoré malé mestské časti sú nespokojné s fungovaním Útvaru hlavného architekta.

Debata medzi mestskými poslancami sa spustila po tom, ako nezávislý Milan Lesňák predložil nové zásady pre Zabezpečenie zmien a doplnkov hospodársko-sídelnej aglomerácie.

Podľa doterajších zásad rokovalo mestské zastupiteľstvo o zmenách územného plánu mesta raz ročne. Lesňák to chcel zmeniť na viackrát do roka.

Pred svojím návrhom kritizoval to, že Košická Nová Ves má od roku 2016 problém zmeniť niektoré zóny územného plánu.

Leží to na stole

Lesňák je bývalý starosta tejto mestskej časti, zároveň bol v komunálnych voľbách protikandidátom súčasného primátora Jaroslava Polačeka (nez.).

„Bol som oslovený občanmi Košickej Novej Vsi ako aj Vyšným Opátskym, kde som miestnym poslancom. Na ÚHA boli doručené kompletné materiály na zmenu územia, je rok 2021 a napriek tomu sa v tejto veci nekonalo. Nie sú to pritom jediné mestské časti, kde sa nekoná.“

Ako príklad z praxe uviedol, že vlastník pozemku ho chce mať oficiálne na predaj záhradníckych potrieb, ale nemôže, lebo v textovej časti územného plánu je potrebné upraviť formuláciu, že plocha je vhodná nielen na športovú a rekreačnú infraštruktúru, ale aj na polyfunkčnú vybavenosť.

„U vás na stole to leží od roku 2016 či 2017. Keby ste boli podnikateľ, boli by ste s tým spokojný? Zdá sa vám to normálne?“