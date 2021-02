Kamióny tam čakajú aj vyše 20 hodín.

18. feb 2021 o 13:24 SITA

KOŠICE. Nemecké opatrenia na hraniciach spôsobujú problémy aj spoločnosti U. S. Steel Košice (USSK).

Na česko-nemeckých hraniciach sa vytvárajú zápchy a kamióny čakajú aj vyše dvadsať hodín. Informoval o tom hovorca USSK Ján Bača.

„Ak sa problém urýchlene nevyrieši, hrozí, že kamionistom vyprchá platnosť testov a taktiež to, že kvôli zdržaniu sa nestihnú vrátiť. My potom nebudeme mať k dispozícii ďalšie kamióny. Vnímame snahu slovenských diplomatov a Európskej komisie situáciu riešiť, avšak v konečnom dôsledku to bude závisieť od rozhodnutia nemeckej strany, či bude dodržiavať pravidlá Green lanes,“ uviedol Bača.

Testovacie miesto aj pre kamionistov

Už počas uplynulého víkendu musela spoločnosť zareagovať a v priebehu niekoľkých hodín prispôsobila logistiku tak, že využili už vytvorené testovacie miesto v podniku aj pre kamionistov.

„Nebolo to jednoduché a hlavne nič to nemení na našom zamietavom postoji voči tomuto opatreniu zo strany Nemecka. Je totiž v rozpore so snahou využívať takzvanú Green lane, alebo zelený pruh, ktorý zatiaľ umožňuje plynulé zásobovanie v rámci EÚ. Veríme, že intenzívna aktivita vlády a stanoviská zamestnávateľov napomôžu dosiahnuť pôvodný stav a zelený pruh bude fungovať ďalej,“ dodal Bača.

