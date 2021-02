Ubytovanie U Vlada aj U romantika. Ružín bojuje s čiernymi stavbami

Zmapoval ich a ponúka na prenájom.

28. feb 2021 o 0:00 Lenka Haniková

Košičan FILIP KONKOĽ (25) je študentom piateho ročníka na Technickej univerzite v Košiciach na Fakulte umení v Ateliéri slobodnej kreativity 3D pod vedením Radovana Čerevku. V jeho poslednej semestrálnej práci vytvoril „cestovnú kanceláriu“, kde ponúka na „prenájom“ čierne stavby v okolí vodnej nádrže Ružín. Problém s opustenými búdkami pozdĺž Ružína zironizoval a na svojej webstránke ku každej pridal výstižný popis, čím chce zároveň poukázať na to, prečo sú nelegálne stavby problém. Konkoľ v jednej zo svojich prác upozornil aj na hromadenie odpadu v Ružíne.

Aký máte k Ružínu vzťah?

- Stále mi bola blízka príroda, voda a rybárčenie. Je to aj nosná téma mojich prác. Ako Košičan chodím už od detstva k Ružínu často. Trávim tam veľa času od jari do jesene.

Zvykli ste sa v Ružíne aj kúpať?

- Áno, kúpeme sa tam stále, pokiaľ nepríde sinicové obdobie, keď sa už kúpať nedá. Tie prichádzajú zvyčajne koncom leta. Nemyslím, že v Ružíne je úplne toxická voda. Určite to nie je ako kedysi, ale dá sa tam fungovať.

Kedy ste si prvýkrát uvedomili, že je v Ružíne veľa odpadu?

- Uvedomil som si to ešte skôr na Hornáde v Košiciach. Bolo to asi pred rokom, keď som tiež v rámci jednej semestrálnej práce upozornil na množstvo odpadu v Hornáde. Často sme tam chodili na ryby a vždy sme pri tom šliapali po fľaškách. Trochu sme si z toho robili srandu, že ideme do prírody na ryby, a namiesto toho, aby nám pod nohami praskali vetvičky alebo konáre, praskajú plastové fľaše. Preto som prišiel s návrhom, že by som ten odpad využil ako materiál a zároveň poukázal na znečistenie.

Máte ambíciu problém s odpadom aj riešiť, alebo chcete na to len poukázať?

- Nemám až takú ambíciu to riešiť, pretože sa nepovažujem za aktivistu. Som umelec, spravil som niečo, čo vidím a vstrebávam. Samozrejme, že na problém poukazujem, ale ďalej by som už nešiel. K tomu sa už nájdu ľudia, ktorí o tom napríklad spravia článok, a niekde sa to posunie aj vďaka môjmu umeleckému prínosu.

Ako neporiadok v okolí Ružína či Hornádu vnímate?

- Určite mi to vadí, ale zároveň to beriem aj tak, že to okolo nás prosto je. Povedzme si pravdu, odpad je už našou súčasťou, neporiadok z neho budeme produkovať stále. V budúcnosti sa budú robiť vykopávky a nájdu sa po nás fosílie a plastové fľaše.

Odkiaľ odpad do Ružína ide?

- Objaví sa stále, napríklad aj po ľuďoch, ktorí tam chodia stanovať, alebo ho odhodia chatári. Samozrejme, že som počul, že je to aj problém osád, odkiaľ ho splavuje voda. Ale nezvaľoval by som to len na to, aj keď to môže byť veľký zdroj problému.

Spomínali ste, že na Ružín chodíte dlhé roky na ryby. Dá sa tam ešte pomedzi odpadky stále rybárčiť?