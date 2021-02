Róbert Šudík rozbíja študentom depresie: Je nezmysel učiť herectvo cez telefón

Stálica košickej činohry oslavuje.

28. feb 2021 o 0:00 SVJATOSLAV DOHOVIČ

V tieni pandémie oslavuje 26. februára svoje 65. narodeniny populárny košický herec Róbert Šudík. Veľa si od osláv v tomto roku nesľubuje. Ako hovorí, súčasnú absurdnú dobu znáša celkom dobre, hoci si nevie predstaviť, ako by ju znášal pred tridsiatimi či dvadsiatimi rokmi. Svojim študentom sa snaží počas dištančného vyučovania najmä rozbíjať depresie a v poslednom roku objavil čaro youtube kanálu, kde sleduje zaujímavosti z astrofyziky, ale aj námorníctva.

Tak ako bude Róbert Šudík oslavovať narodeniny v tejto zvláštnej dobe?

- Rozhodne to bude iné. Oslavovať budem s manželkou, telefonicky s tými, ktorí sa ozvú, SMS s tými, ktorí budú esemeskovať. Nebudú žiadne prípravy a veľa si od toho nesľubujem. A v tomto veku si už od veľa vecí veľa nesľubujem.

Na doskách, ktoré znamenajú svet stojíte už štyri desiatky rokov. Čo je podľa vás to najkrajšie na hereckom povolaní a čo naopak, to najťažšie?

- Pre mňa je to všetko jedno slovo - predstavenie. Niektoré obnáša to najťažšie, niektoré obnáša to najkrajšie. Ale to najkrajšie skoro vždy príde po predstavení a to najťažšie pred ním.

Viac-menej rok už divadlá nefungujú v riadnom režime. Ako herec prežíva chvíle, keď skúšky prebiehajú online, nedá sa pravidelne stretávať s kolegami a divákmi ani ísť si posedieť do obľúbenej kaviarne?

- V každom prípade je dnešok niečím, s čím nikto z nás ani vo sne nepočítal, že môže prísť aj takáto absurdná doba. Ale čo sa mňa týka, a je to zrejme späté s vekom, taký nejaký pokoj, len jemné šumenie, v 65 rokoch nepôsobí veľmi rušivo. Neviem si predstaviť, ako by som to znášal, keby som mal 35, ako by som to znášal, keby som mal 45 či 55. Ale viem, ako to znášam v 65. A je to dané asi aj tým vekom, že ak sa ide dolu brehom, tak nejaké prudké zákruty už človeka ani veľmi nelákajú a keď zmiznú, tak ho to už až tak veľmi neprekvapí.

Na druhej strane doba priniesla aj možnosť stráviť viac času doma, venovať sa záľubám a koníčkom. Jednou z alternatív k herectvu, na ktoré ste išli, podľa vlastných slov, z recesie a kvôli skorším prijímačkám, bola astrofyzika. Venujete jej teraz viac času? Pribudli nejaké nové koníčky?