V sobotu vyšiel z väzenia, v stredu ukradol pálenku. Na súde plakal

Na kolenách prosil o mierny trest.

25. feb 2021 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Niektorých zlodejov ani pobyt vo väzení nedonúti k tomu, aby sa opäť nedopúšťali trestnej činnosti.

Typickým príkladom nepoučiteľného páchateľa majetkovej trestnej činnosti je 19-ročný Tibor H. z Lunika IX.

V sobotu 13. februára ho prepustili z výkonu trestu za krádež a o štyri dni opäť kradol.

V stredu sa na Okresnom súde Košice II posadil na lavicu obžalovaných.

Pri úteku fľaše zahadzoval

Tibor sa krádeže dopustil 17. februára večer v supermarkete na Mudroňovej ulici.

Podľa znenia obvinenia si pod bundu ukryl štyri sedmičky vodky v hodnote 32 eur a bez zaplatenia prešiel cez pokladničnú zónu.

Neušiel však pozornosti predavačiek, ktoré zlodeja po vybehnutí z predajne prenasledovali a cez telefón navigovali políciu. Tibor pri úteku postupne všetky vodky zahodil a keďže padali do snehu, nerozbili sa.

Policajti zlodeja chytili a fľaše boli vrátené do predajne. Firma si preto žiadnu škodu neuplatnila.

Tibor sa na polícii ku krádeži priznal a rovnako tak urobil aj v piatok na súde. No keďže dostal trestným rozkazom osem mesiacov v ústave so stredným stupňom stráženia a on chcel trest miernejší, podal odpor.

Sudkyňa Daniela Blažovská preto mladíka vzala do väzby. Ak by bol totiž prepustený na slobodu, existovala reálna obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti.

Rozhodne krajský súd

V stredu sa na súde uskutočnilo hlavné pojednávanie.