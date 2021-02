Práce na impozantnom plaveckom areáli stopne súťaž architektov

Strojný: Primátor vytvára napätie.

25. feb 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Dlhé rokovanie, množstvo pozmeňovacích návrhov a napätá atmosféra.

Tak vyzeralo utorkové rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa skončilo až po 23. hodine.

Jeho jediným bodom bol mestský rozpočet.

Poslanci predložili prekvapujúce návrhy na presuny financií a jednotlivých položiek. Väčšinu z nich zastupiteľstvo aj podporilo.

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) kritizoval poslancov za predkladanie návrhov priamo na rokovaní, podľa neho sa o rozpočte rokovalo na stretnutiach už mesiace.

Filipko: Nepochopiteľné

Pozmeňujúcim návrhom poslanca Róberta Schwarcza (nezávislý) sa suma na výdavky v školstve zvýšila približne o jeden milión eur, a to aj na úkor miezd zamestnancov magistrátu.

Podľa šéfa nového poslaneckého klubu Pre Košičanov Jozefa Filipka (SMK) ide o najväčšie prekvapenie rokovania.

„Je to úplne udivujúce, čo sa vlastne stalo. Je nepochopiteľné, že poslanci schvália návrh pána Schwarcza, ktorý divoko zasiahne do programu mzdy magistrátu a zároveň neschválili môj návrh obmedzenia nakladania s rozpočtom a nechali voľnosť primátorovi narábať so sumou 20,6 milióna eur na rok. Čiže zajtra, keď príde, tak jedným šmahom napríklad upraví alebo zruší Schwarczov návrh. On nás už do konca roka vlastne nepotrebuje pri tejto kompetencii.“

Korčuliarsky komplex bude

Filipkov návrh neprešiel o jediný hlas.

Pripúšťa, že poslanci prevalcovali primátora len v niektorých hlasovaniach.

„Ale v tých, na ktorých veľmi záležalo primátorovi, tak uspel. Týka sa to korčuliarskeho ihriska v Mestskom parku a kompetencií rozhodovať o rozpočte. V týchto témach sme neuspeli. Spôsob, atmosféra a vyjadrenia ma neprekvapili. Čudujem sa mnohým poslancom, že volili lojalitu k primátorovi ako možnosť rozhodovať v poslaneckom zbore o mnohých veciach,“ myslí si Filipko.

Podľa neho čaká primátora ťažká dilema, či zmeny podpíše.