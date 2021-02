Otca na pohrebe neukázali, fotky nespravili, ani nevie, koho pochovala, sťažuje sa

Pohrebníctvo: Nerobí sa to. Úrad: Môže sa.

26. feb 2021 o 0:00 Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOŠICE. Ťažké srdce na košickú pohrebnú službu má pani Dana z Košíc.

Ešte 10. februára pochovala svojho otca na cintoríne na Rozálii, nevie sa však zmieriť s tým, že rakva bola celý čas zavretá.

„Pohrebná služba, ktorú sme si objednali, nám zosnulého neukázala. Rozlúčka prebehla v uzatvorenej truhle. Prosili sme ich, aby ju otvorili. Neskôr som zistila, že je vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá to umožňuje,“ vysvetľuje Dana.

Chceli aspoň fotografie, neuspeli

Pohreb dohadovala s pohrebnou službou sestra sťažovateľky.

„Na záver sa sestra dozvedela, že otca nebude možné vidieť. Lenže ak je človek v emocionálnom vypätí a tlaku, takúto informáciu úplne neprijíma. Na druhý deň sme volali do pohrebnej služby, či by sme sa s otcom nemohli rozlúčiť a vidieť ho. Niekoľkokrát nám povedali, že nie.“

Pohrebnú službu teda prosili, aby im urobili aspoň fotografie otca, no neuspeli.

Navyše vraj nevie, či bol otec v rakve ustrojený.

„Vykašľali sa na to. Ani nevieme, koho sme pochovali. Ja neviem, či bol ustrojený. Dostali sme odpoveď, že mal oblek, ale aj vrece. No, mám podozrenie, že ho vôbec neobliekli. Keby nám povedali, že chcú príplatok, dali by sme. Aj v správach bolo, že mŕtvy koronavírus šíriť nemôže. Ten sa šíri kvapôčkami. Viem, že majú strach o pracovníkov, ale šíri sa to len zo živého tela.“

Pani Dana vraví, že na fotografie pohrebná služba pozabudla.

„Keď som im povedala, že nezaplatím faktúru, tak mi odvetili, že skúsia zohnať nejaké z patológie. Zatiaľ sme nič nedostali. Ale aj tak, fotka z patológie nie je taká, že by bol človek ustrojený uložený v truhle. Dokonca som neskôr volala do iných pohrebných služieb, niekde to normálne robia a truhlu otvoria, aby sa pozostalí rozlúčili.“

Sťažovateľka priznala, že v čase pohrebu bola taktiež pozitívna na Covid–19.