Covid pacientka nekašľala. Mala obojstranný zápal pľúc

Nad očkovaním neváha, radšej to, ako myslieť na smrť.

25. feb 2021 o 17:12 Jana Ogurčáková, Judita Čermáková

U Košičanky Ingrid Kalinákovej (45) sa v januári objavili prvé príznaky ochorenia Covid-19. Antigénový test jej vyšiel negatívny, PCR test však už pozitívny. Teploty jej neklesali, hovorí, že nevládala ani sedieť. Po ôsmich dňoch doma jej lekári diagnostikovali obojstranný zápal pľúc. Osem dní strávila v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice na covid oddelení.

Lekári často hovoria o neskorom príchode pacientov do nemocnice. Bol to aj váš prípad? Nezvažovali ste pridlho, či ísť do nemocnice?

- Ja sama som nevedela, že už je neskoro, že pozor, už si tam mala volať. Ten vírus je zákerný v tom, že som mala obojstranný zápal pľúc, ale ja som vôbec nakašľala. Preto by mi to v živote nenapadlo. Mala som zvýšenú teplotu, ale že je to taký rozsiahly zápal pľúc, to som nepredpokladala. Celý týždeň som sa cítila hrozne, komunikovala som s lekárkou. To sa človek zvíja ako had.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Aké boli najhoršie príznaky?