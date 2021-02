Košičan bodal kamaráta. Z pokusu o vraždu je opilstvo

Hrozilo mu dvadsať rokov, teraz môže vyviaznuť aj s podmienkou.

1. mar 2021 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Do minuloročnej košickej krimikroniky pribudol v októbri záznam o vražde v štádiu pokusu. Stalo sa to v chatke na Ulici 1. mája v mestskej časti Košice-Krásna. Obvineniu z jej spáchania čelil 24-ročný Martin H.

Po niekoľkých mesiacoch je všetko inak. Krajská prokuratúra (KP) Košice po skončení vyšetrovania odstúpila spis Okresnému súdu Košice II. No s iným paragrafom v obžalobe.

Kým na začiatku trestného stíhania hrozilo Martinovi až 20-ročné väzenie, po novom môže teoreticky vyviaznuť aj s podmienkou.

Mohol ochrnúť alebo zomrieť

Mladík najprv čelil obvineniu, že v prízemnej izbe chatky v úmysle usmrtiť fyzicky napadol 33-ročného Michala T. Presne nezisteným predmetom ho mal osemkrát bodnúť do oblasti chrbta a hrudníka.

Lekárska správa uvádza, že Michal utrpel pneumotorax pľúc s dobou liečenia najmenej jeden mesiac. Podľa znenia obvinenia, ak by poškodenému nebola poskytnutá rýchla odborná lekárska pomoc, mohlo dôjsť k jeho úmrtiu. Ak by nôž zasiahol miechu, mohol ochrnúť.

Polícia najprv začala trestné stíhanie neznámeho páchateľa pre zločin ublíženia na zdraví. Martin bol na druhý deň zadržaný ako podozrivý a hoci ho kriminalisti chceli k incidentu vypočuť, vypovedať odmietol. Súhlasil však s odberom biologického materiálu a prehliadkou tela.

Následne bolo Martinovi vznesené obvinenie, no už pre zmenený paragraf obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. Hrozilo mu 15 až 20 rokov.

Svedkovia: Bol úplne mimo

Rozhodujúca pre tento postup bola najmä výpoveď poškodeného Michala. Opísal, že najprv pod prístreškom pri chatke sedeli štyria, potom prišiel aj Martin. Vraj bolo zjavné, že je nadrogovaný. Chodil hore-dole a nevedel obsedieť.

Michal s Martinom si potom v izbe pustili hudbu a hlavou si kývali do rytmu. Stáli tvárou k sebe a Michal mal pocit, že ho kamarát chce objať. Keď ho objal, myslel si, že ho päsťami udiera do chrbta. Až po chvíli prišiel na to, že ho v tom objatí vlastne bodá. Pocítil slabosť a pomaly padal do kolien. Na buchot pribehli do izby ostatní a útočníka odtiahli.

Okolnosti, ktoré vnímali, opísali aj svedkovia párty. Martin vraj doniesol fľašu whisky a mali pocit, že „je úplne mimo". Keď začuli z izby buchot, vošli dnu. Martin sa vraj správal, ako keby bol „v nejakom amoku".

Na návrh KP Košice vzal súd Martina do väzby pre obavu, že by sa na slobode ukrýval a takto maril vyšetrovanie a tiež pre obavu z ovplyvňovania svedkov.

Drogoval, hoci sa mal liečiť

Pre ďalší postup vo vyšetrovaní bol dôležitý posudok z psychiatrie.