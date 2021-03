Do lavíc sa košickí žiaci vrátili po dvoch mesiacoch. Na dva dni

Spolužiaci sa v škole emotívne vítali.

KOŠICE. Žiaci prvého stupňa základných škôl v Košiciach sa v tomto kalendárnom roku vrátili prvýkrát do škôl.

Hoci zasadli do lavíc spoločne so spolužiakmi, zdá sa, že nadšenie z návratu do školského prostredia nepotrvá dlho.

Už od stredy by totiž, podľa avizovaných opatrení, mala byť školská dochádzka opäť stopnutá.

Umožnená by mala byť len pre deti zamestnancov, ktorí musia chodiť do práce prezenčne.

Ide o žiakov v materských školách a na prvom stupni základných škôl.

Pred dvoma základnými školami (ZŠ) na Bernolákovej ulici (sídli tam mestská a cirkevná ZŠ) v Košiciach bolo v pondelok od rána rušno.

Rodičia: Katastrofa, blbosť

Zamestnanci mestskej ZŠ Bernolákova 16 vyžadovali od rodičov čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a samotný rodič sa preukazoval negatívnym výsledkom testovania.

Deti sa do školy tešili, rodičia však nadšení neboli. Prejavovali síce radosť z toho, že sa deti budú opäť učiť so spolužiakmi, na druhej strane si uvedomovali, že to nemusí trvať dlho.

Parkovisko sa zapĺňalo a rodičia viedli svoje ratolesti do priestorov škôl.

„Som rád, že syn ide znova do školy, ale pýtam sa, načo je to dobré. Na dva dni? To sa akože čo naučia? Je to celé jedna veľká katastrofa. Teší sa do školy, to bez debaty. No mysleli sme si, že to bude na dlhšie,“ povedal nám otec školáka.

Syn dodal: „Najviac mi chýbala telesná výchova, teším sa na spolužiakov.“

Potom už utekal dovnútra, aby sa s nimi čo najskôr zvítal.

Ďalší z rodičov doplnil, že informácie, ktoré dostávajú školy, ale aj verejnosť zo strany štátu sú zväčša na poslednú chvíľu.