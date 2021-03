Dopyt po respirátoroch rastie, lekárnikom v Prešove nadávali do parazitov

Predávajú sa od 75 centov po 2 eurá.

1. mar 2021 o 15:12 Michal Lendel, Judita Čermáková

KOŠICE, PREŠOV. Sprísnenie protipandemických pravidiel, v rámci ktorých bude nutné nosiť respirátory typu FFP2 v obchodoch aj v hromadnej doprave, v pondelok nespôsobilo nával zákazníkov v lekárňach a predajniach zdravotníckych pomôcok.

Počty zákazníkov však stúpli.

Nová povinnosť platí v obchodoch a verejnej doprave od 8. marca. Od 15. bude toto opatrenie platné pre všetky interiérové priestory.

Informácie o tom zverejnila vláda v nedeľu večer.

Zákazníkov pribúda

Situácia v košických predajniach nebola v pondelok predpoludním dramatická.

„Počet ľudí sa zvýšil len mierne. Zákazníci chodia, pýtajú sa a nakupujú, ale takýto stav trvá už niekoľko dní,“ opísala situáciu lekárnička z predajne medicínskych potrieb na Terase.

Neočakáva, že by mala cena respirátorov vyskočiť smerom nahor, aj keď sa dvihne dopyt.

„Ceny respirátorov sa pohybuje od 75 centov do zhruba 2 eur, závisí to aj od počtu kusov v balení. Zatiaľ je ich dostatok, priebežne ich aj dopĺňame, pričom s dodávkami nie je žiaden problém. Respirátory si môže zákazník kúpiť naozaj skoro všade, takže nevidím dôvod na to, aby šla cena nahor,“ doplnila.

V neďalekom nákupnom centre sme sa boli pozrieť v dvoch prevádzkach.