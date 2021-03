Školy a rodičia sa sťažujú na chaos. Nevedeli, ako zdokladovať prezenčnú prácu

Povinnosť napokon posunuli na neskôr.

2. mar 2021 o 15:21 Kristián Sabo

Rodičia zatiaľ potvrdenia do škôl nosiť nemusia. (Zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Zmeny v protipandemických opatreniach, ktoré schválila v nedeľu večer vláda, mali od stredy 3. marca ovplyvniť aj prevádzku škôl.

Žiaci prvého stupňa základných škôl v Košiciach v pondelok síce zasadli do lavíc, od stredy však do školy mali chodiť už len deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

Z uznesenia vlády totiž vyplynulo, že predškolská a školská dochádzka bude umožnená len pre deti zamestnancov, ktorí musia chodiť do práce prezenčne.

Ide o žiakov v materských školách a na prvom stupni základných škôl.

V praxi to teda znamená, že deti rodičov, ktorí môžu pracovať z domu, do školy ísť od stredy už nemali.

Vláda navyše v uznesení zdôraznila, že prezenčne by mali chodiť do práce len ľudia, u ktorých je to nevyhnutné.

„Takíto zamestnanci budú musieť mať vystavené potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,“ stojí v uznesení.

Školy v tom však mali chaos a ešte v utorok popoludní netušili, ako sa zariadiť.

Ministerstvo na poslednú chvíľu zaradilo spiatočku a povinnosť preukazovať prezenčnú prácu posunulo na neskôr.