V zákulisí divadla pracuje a scénické výpravy tvorí päťdesiat rokov

Dušana Tažika to chytilo za srdce a už nepustilo.

7. mar 2021 o 0:00 Svjatoslav Dohovič

KOŠICE. Za divadelným predstavením, ktoré nás nejakým spôsobom oslovilo či očarilo, zvyčajne vidíme hercov, operných spevákov či tanečníkov a režiséra. Samo osebe by to však zrejme nestačilo.

Na podmanivý zážitok hlavní predstavitelia a tvorcovia potrebujú aj vhodnú scénu, kde môžu daný príbeh rozohrať. A to je práca, za ktorú autori zvyčajne nestoja vo svetle refllektorov.

Dušan Tažik po prvý raz vstúpil do divadelných dielní na Južnej triede v Košiciach pred päťdesiatimi rokmi ako učeň.

Odvtedy má „prsty“ vo viac ako siedmich stovkách scénických výprav inscenácií všetkých troch súborov Štátneho divadla Košice.

Nejde o zárobok

Šéf úseku scénickej výpravy v košických divadelných dielňach, ktorý v polovici uplynulého týždňa oslávil 65. narodeniny, skutočne patrí k tomu množstvu divadelníkov, ktorí sa pohybujú v pozadí každého predstavenia a pre divákov je viditeľná len ich práca.

„Človek do divadla nepríde zarobiť si. Do divadla príde človek, ktorý tú robotu miluje. Možno som na začiatku, ako mladý chlapec, nevedel, čo ma čaká. Ale tak ma to začalo baviť, že ma to jednoducho chytilo za srdce a zostal som tu dodnes. Zaujímal som sa o každú jednu robotu, nielen tú, v ktorej som sa vyučil. O každú, ktorá k tomu patrí. A keď som začal riadiť výrobu, tak už to patrilo k tomu. Mal som aj ja rôzne myšlienky, že odídem. Mal som deti, študovali a naše divadelné zárobky... Aj ja som tu pritiahol množstvo šikovných ľudí, ktorých som chcel do tímu, ale po polroku, roku odchádzali. Bola tu veľká fluktuácia. Tu musí byť taký človek, ktorého táto robota chytí za srdce. Inak to nejde. Celý život ma to bavilo, celý život som sa tomu venoval. Boli dni a noci, ktoré som strávil v dielňach. Keď sa nestíhali termíny, keď sa zbehla výroba aj troch či štyroch inscenácií naraz. Keby to človeka nebavilo, tak to nerobí,“ zbilancoval uplynulé roky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Z učňa majster

Do divadelných dielní na Južnej triede vstúpil prvýkrát ešte ako pätnásťročný učeň.