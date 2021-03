Pacient útočil. V sanitke napadol lekára, na nosidlách kopol záchranárku do tváre

Utrpela trojitú zlomeninu tvárových kostí.

3. mar 2021 o 14:47 Kristián Sabo

KOŠICE. Ďalší útok na pracovníkov Záchrannej služby Košice.

Kvôli agresívnemu mužovi museli volať políciu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Chceli mu len pomôcť

Terčom fyzického napadnutia sa záchranári stali na centrálnom príjme Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach na Triede SNP.

Predchádzať mal tomu incident na Hanojskej ulici na Sídlisku Ťahanovce, po ktorom muž spadol a museli mu prísť na pomoc.

Netušili, že ich pomoc „ocení“ kopancami.

„Pri prevoze do nemocnice pacient najprv v sanitnom vozidle zaútočil na lekára, ktorého udrel päsťou do oblasti brucha. Pri vykladaní pacienta zo sanitky v nemocnici pacient ležiaci na nosidlách kopol zdravotnícku záchranárku do tváre,“ opísal hovorca Záchrannej služby Košice Viktor Wurm.

Doplnil, že nejde o prvý prípad, keď sa záchranári stali obeťou útoku, stalo sa im to dvakrát za dva dni.

Súvisiaci článok Záchranári skonštatovali smrť pacienta na Covid-19, príbuzní kopali do sanitky Čítajte

„V pondelok čelila verbálnym útokom, ktoré neskôr prešli aj do fyzickej roviny, tiež jedna z košických posádok rýchlej lekárskej pomoci. Zranená záchranárka z tohto prípadu je v súčasnosti práceneschopná. Naši lekári, záchranári a vodiči sú tu stále, 24 hodín denne pre pacientov so všetkými diagnózami, aj keď pracujú pod enormným tlakom pandémie. Preto akékoľvek útoky na nich považujeme za odsúdeniahodné a budeme striktne trvať na trestnoprávnej zodpovednosti osôb, ktoré sa zdravotníkom za pomoc odvďačujú fyzickými útokmi,“ doplnil Wurm.

Podľa Wurma zdravotnícki záchranári spadajú podľa paragrafu 139 Trestného zákona do skupiny chránených osôb, čo znamená vyššiu mieru zákonnej ochrany pri napadnutí počas výkonu povolania.

Prípad už vyšetruje polícia

V utorok krátko pred 20.30 hod. prijali policajti na tiesňovej linke 158 oznam, že v priestoroch košickej nemocnice došlo na jednom z oddelení k napadnutiu zdravotného personálu pacientom.

„Preveriť hodnovernosť oznámenia boli okamžite vyslané hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky. Na mieste zistili, že podozrivá osoba, ktorá bola do nemocnice prevezená so zraneniami, na jednom z oddelení fyzicky napadla záchranárku," vysvetlila krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Podľa predbežnej lekárskej správy mala záchranárka utrpieť zranenia s predbežnou dobou liečenia do 7 dní.

„Podľa doterajších zistení mal byť podozrivou osobou fyzicky napadnutý aj lekár. Neutrpel však žiadne zranenie, ktoré by si vyžadovalo lekárske ošetrenie."

Polícia to nateraz objasňuje len ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Ak sa v priebehu objasňovania zistí, že boli naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu, bude vec odovzdaná na ďalšie vyšetrovanie.

Ako sme sa ešte dozvedeli od hovorcu košickej záchranky Viktora Wurma, ich zranená kolegyňa utrpela vážne zranenia a je práceneschopná.

Útočník, ktorému pomáhali, jej mal kopom do hlavy spôsobiť trojitú zlomeninu tvárových kostí.

Na tomto mieste na Ťahanovciach sa vraj útočník zranil. (zdroj: LTS)