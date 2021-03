S jarou prichádza aj vypaľovanie trávy. Hasiči apelujú, práce majú viac než dosť

Oteplilo sa, ľudia vybiehajú do záhrad a prírody, hoci len v rámci okresu.

7. mar 2021 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Napriek nepriaznivej situácii spojenej s koronavírusom a vyhlásenému zákazu vychádzania sa hasiči nezastavia.

Blíži sa totiž jar a ich už zamestnávajú s tým spojené požiare tráv a porastov.

Ľudia v záhradkách neraz podcenia svoje schopnosti a nakoniec potrebujú pomoc hasičov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pandemické opatrenia pomohli

Počasie síce doteraz hasičom prialo a požiarov v prírode nepribúdalo toľko ako vlani, no to sa môže rýchlo zvrtnúť.

„Práve vypaľovanie a následné požiare trávy a porastov sa radia k najčastejším dôvodom našich výjazdov k požiarom. Vlani sme za celý rok likvidovali 55 takýchto prípadov v Košiciach a na okolí. Bolo to však spôsobené aktuálnou situáciou, keďže roky predtým dosahovali takéto ročné výjazdy aj 400 zásahov,“ vysvetľuje zisťovateľ príčin požiarov Viktor König.

Ak porovnáme prvé dva mesiace, tak vlani mali hasiči 11 požiarov tráv, tento rok zatiaľ 5.

Ide o úbytok, ale, ako hovoria, je to pre nich časovaná bomba.

Len za tri marcové dni pribudol rovnaký počet požiarov, ako za uplynulé dva mesiace.

Horelo na ulici Obrody, na Luníku IX aj v Mestskej časti Juh.

König vraví, že práve marec je mesiacom, keď horia trávy najčastejšie.

Preto by veľmi pomohlo, keby ľudia boli tento rok čo najzodpovednejší.

„V roku 2020 bolo daždivo a situáciu výrazne ovplyvnila aj pandémia. To však neznamená, že to bude podobné aj teraz. Sme síce pripravení, ale vzhľadom na súčasný počet iných výjazdov by sme privítali, ak by bolo požiarov tráv čo najmenej.“

Najčastejšie horí podľa hasičov v Medzeve, Moldave nad Bodvou a v Čani. V rámci Košíc to sú Ťahanovce, okolie Bankova, pri Kostolianskej ceste či na Luníku IX.

„V marci sa výrazne oteplí a ľudia vyrazia do záhrad. Očakávame výrazný nárast počtu výjazdov.“

Hasiči apelujú na zodpovednosť obyvateľstva.