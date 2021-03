Dve autá sa zrazili, jedno potom vrazilo do policajtov

Polícia vyšetruje nehodu v okrese Košice-okolie.

6. mar 2021 o 11:21 Róbert Bejda

DVORNÍKY - VČELÁRE. V piatok ráno došlo v katastri obce Dvorníky - Včeláre v okrese Košice-okolie k dopravnej nehode, ktorej účastníkmi boli aj policajti.

Ako polícia informuje na sociálnej sieti, 44-ročný vodič z Košíc na motorovom vozidle VW Passat, jazdiaci v smere na Rožňavu, pred križovatkou na obec Dvorníky Včeláre spomalil a obchádzal na krajnici odstavené motorové vozidlo.

"Pri tom do neho zozadu narazilo vozidlo Škoda Superb, ktoré riadil 49-ročný vodič z okresu Vranov nad Topľou. Po náraze vozidlá prešli do protismernej časti vozovky, kde škoda Superb narazila do služobného motorového vozidla VW Golf. VW Passat narazil pravou bočnou časťou do odstaveného OMV Renault Megane," uviedla polícia.

Pri dopravnej nehode došlo k ľahkému zraneniu vodiča Škody Superb.

Alkohol u vodičov zistený nebol.

Polícia nehodu vyšetruje.

