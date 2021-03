Odsúdili ho za alkohol, o dva dni opäť jazdil. Prišiel aj o auto

Novým majiteľom starej Škody Felicia sa stal štát.

9. mar 2021 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Komu niet rady, tomu niet pomoci. Táto ľudová múdrosť platí aj na 27-ročného Jána A. z obce v okrese Trebišov.

Dva dni po tom, ako ho Okresný súd Košice-okolie odsúdil za jazdu pod vplyvom alkoholu, si opitý sadol za volant opäť.

Ján si pred niekoľkými dňami vypočul rozsudok, ktorým ho Okresný súd Košice II poslal za mreže.

No to nebolo všetko.

Skončil vo väzbe

Vlani začiatkom októbra zastavila policajná hliadka pri vstupnej bráne U. S. Steel Košice Škodu Felicia.

Vodičovi dala fúkať a tak vyšlo najavo, že mu v dychu koluje 1,26 mg/l alkoholu, teda 2,63 promile.

Skončil v policajnej cele.

Policajti zistili, že Ján šoféroval škodovku v čase zákazu. Dva dni predtým mu ho uložil súd a tiež za jazdu pod vplyvom alkoholu.

Okrem zákazu sadnúť si za volant po dobu 30 mesiacov, teda do apríla 2023, dostal aj polročné väzenie s odkladom na skúšobnú dobu 14 mesiacov.

Jána tentoraz obvinili z prečinov marenia výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Na návrh prokurátora ho sudca vzal do väzby. Zdôvodnil to obavou, že na slobode by pokračoval v trestnej činnosti, teda ďalej jazdil a opäť v opitosti.

Prokurátor trval na zhabaní auta

Keď prišlo začiatkom januára na rad hlavné pojednávanie, Ján urobil vyhlásenie, že je vinný, takže celé dokazovanie sa nekonalo.

Sudkyňa Janka Valachová prečítala listinné dôkazy a najmä register trestov s už spomínaným predošlým čerstvým odsúdením.