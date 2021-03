Košice chcú byť zelené. Každý mesiac však vytlačia 100-tisíc kusov novín

Poslanci žiadajú účasť v redakčnej rade.

9. mar 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. V košických schránkach sa počas týchto dní objavilo druhé číslo mestských novín.

Viacerí poslanci na nedávnom rokovaní mestského parlamentu opäť kritizovali spôsob a okolnosti ich vydávania.

Prvé, tzv. nulté číslo mestských novín s názvom V skratKE vyšlo v závere januára.

A to bez schválenia redakčnej rady, bez diskusie s poslancami i bez identifikátora periodických publikácií.

Výhrady poslancov

Poslanec Zdenko Lipták (nezávislý) kritizoval vydávanie novín aj bez schválenia v rozpočte.

„Vydávanie občasníka bez redakčnej rady považujem za výsmech a obídenie zastupiteľstva. Periodikum ste si pripravili tak transparentne, že väčšina sa o ňom dozvedela, až keď bolo v schránkach.“

Starostovi KVP a poslancovi Ladislavovi Lörincovi (nezávislý) chýba v novinách názorová polemika, podľa neho malo byť už prvé číslo zaregistrované.

„V transparentnej samospráve sa dáva projekt na schvaľovanie zastupiteľstvu, to sa nestalo. Stojím si za tým, že to nebolo transparentné, aj keď to slovo budete opakovať donekonečna.“

Starosta Pereša a poslanec Jozef Karabin (nezávislý) má problém s časom a spôsobom, ako noviny vyšli.