Odborníci chcú na ÚHA nezávislého vizionára, za ktorého sa nepodpisuje riaditeľ

10. mar 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Nový šéfarchitekt Košíc potrebuje silné a nezávislé postavenie a musí prijať aj priamu zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

To čakajú odborníci a členovia výberovej komisie od nového šéfa mestských architektov.

Člen komisie Anton Reitzner zo Slovenskej komory architektov zdôrazňuje, že konkurz je spojený aj s novým postavením Útvaru hlavného architekta (ÚHA).

„Podľa propozícií má nový hlavný architekt nielen viesť tento útvar, ale má mať aj predstavu, ako by mal fungovať v hierarchii magistrátu. Na jednej strane je to dobre, ale na druhej strane by som až tak nevýskal od radosti, lebo môže byť kontraproduktívne, že nový šéfarchitekt bude mať na začiatku veľmi ťažkú úlohu.“

Má byť partnerom

Podľa člena výberovej komisie má byť šéfarchitekt vizionár.