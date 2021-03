Riaditeľ domova dôchodcov: Rodiny sa ma pýtali, prečo opatrenia berieme tak vážne

Očkovanie vrátilo život blízko normálu.

14. mar 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Domovy sociálnych služieb sú od samého začiatku pandémiou koronavírusu najviac zasiahnuté. Pre starších ľudí s množstvom ďalších diagnóz je Covid-19 neraz smrteľný. V košickom zariadení Via Lux v Barci s pandémiou bojujú statočne. Prvú vlnu zvládli bez nákazy, druhú len s minimom chorých a bez úmrtí. Aj tak sa hneď zapojili do očkovania a napokon boli prvým zariadením v Košickom kraji, ktorého obyvatelia dostali vakcínu. S riaditeľom VoJTECHOM HINTOŠOM sme sa rozprávali aj o tom, ako to v domove vyzerá v súčasnosti, keď už všetci, ktorí mohli a chceli sú po druhej dávke vakcíny. Starkých by najviac potešili povolené návštevy, no zatiaľ sa musia spoľahnúť na moderné technológie alebo prostý špagát z balkóna.

Od minuloročného marca sa pravidelne objavovali informácie o nákaze v domovoch sociálnych služieb po celom Slovensku. Úmrtí nebolo málo. Vy ste sa, našťastie, dlho držali.

- Držali sme sa až do novembra minulého roku, vtedy sa stalo, čo sa stalo. Máme klientku, ktorá chodí trikrát do týždňa na dialýzu. V stredu bola na dialýze a vo štvrtok nám zavolali, že klientka je pozitívna. Bola práve z oddelenia, kde sa komunita navštevuje, kávičkuje... Takže sme tušili, že to nie je dobré. Potvrdilo sa nám to po nejakých piatich dňoch, keď sme otestovali všetkých. Museli sme uzatvoriť dve celé oddelenia s tým, že na týchto oddeleniach slúžil kolektív piatich ľudí sedem dní v kuse. Po týždni sa vždy vymenili až do doby, kým sme zistili, že nikto z klientov už nie je pozitívny.

Koľko sa napokon nakazilo klientov?

- V novembri bolo na treťom poschodí dvanásť a na štvrtom osem klientov. Čísla veľké neboli, ale báli sme sa šírenia.

Nezomrel nikto?

- Nie, nikto z nakazených klientov nezomrel.

Mali ste strach, keď prišiel prvý pozitívny výsledok, aby nespustil takú katastrofu ako inde?