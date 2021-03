Spoveď koronera: V jednej rodine som bol obhliadnuť telá aj štyrikrát

Covidu podľahol aj jeden z jeho kolegov.

12. mar 2021 o 0:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Robí prácu, ktorá nie je vyhľadávanou. Je však nepostrádateľnou a potrebnou.

Obhliadať mŕtvych môže len človek so silnou psychikou a „dobrým žalúdkom“.

Nie každý by zvládol náročné situácie, s ktorými sa každý deň stretáva.

V tejto dobe je práca koronera o to náročnejšou, že nebožtíkov v dôsledku pandémie koronavírusu rapídne pribúda.

O tom, ako vyzerá práca koronera v čase pandémie, ako je možné ju bez následkov na vlastnom zdraví zvládať a aké nástrahy prináša sme sa porozprávali s obhliadajúcim lekárom Ottom Mižíkom.

Ako dlho robíte obhliadajúceho lekára?

- No, už je to deviaty rok. Zažil som teda dobu pred pandémiou a tú, ktorú prežívame teraz. Je to náročné pre všetkých. Tak pre ľudí, ktorí prídu o svojich najbližších, ako aj pre nás, obhliadajúcich lekárov.

Rozdiel medzi časmi, ktoré boli pred pandémiou a dnešnou náročnou dobou je výrazný. Vnímate ho?

- Isteže. Najmarkantnejší rozdiel je v počte úmrtí. Pred koronou sme mesačne obhliadli v rámci Košického kraja okolo 200 nebožtíkov. Teraz je to dramaticky horšie. Mesačne ich je aj okolo 400. Úmrtnosť teda narástla o sto percent. Chcem však podotknúť, že my riešime iba externé prípady. To znamená, že obhliadame mŕtvych mimo nemocníc. Tie si to riešia vo vlastnej réžii.

Kedy došlo k rapídnemu zhoršeniu situácie a nárastu úmrtnosti?

- Zhruba pred polrokom začali masívnejšie úmrtia pribúdať, momentálne je toho asi najviac. Je to vidieť aj z denných štatistík, ktoré sa pravidelne zverejňujú.

Ako v čase pandémie vyzerá bežný deň koronera?

- Ak mám pravdu povedať, tak veľmi hekticky. Ráno o 6. hodine sadáme do záchranky a vyrážame. Končíme po dvanástich hodinách služby, večer okolo 18. hodiny. V priemere urobíme denne 10 – 12 miest, kde je potrebné nebožtíkov obhliadnuť. Navštívime teda spomínaný počet rodín a najazdíme vyše 500 kilometrov. Nie je to jednoduché, doslova sa presúvame z miesta na miesto.

Ide výlučne o ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19?