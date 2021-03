Covidu podľahol bývalý šéf košického magistrátu Gabriel Fischer

Bol pravou rukou primátora Schustera.

15. mar 2021 o 13:05 Klaudia Jurkovičová, Kristián Sabo

KOŠICE. Ochoreniu Covid-19 podľahol vo veku 71 rokov bývalý riaditeľ Magistrátu mesta Košice a kvestor Technickej univerzity v Košiciach Gabriel Fischer.

Na košickej radnici pôsobil za éry primátora Rudolfa Schustera.

Neskôr bol aj poslancom mestského zastupiteľstva v Košiciach.

V nemocnici prehral boj so zákerným vírusom.

Užíval si dôchodok, venoval sa vnúčatám

„S hlbokým zármutkom by som chcel oznámiť všetkým príbuzným, priateľom a známym, že v piatok 12. marca nás navždy opustil milovaný otec, manžel, dedko, svokor a kolega,“ povedal nám syn nebohého Erik Fischer.

Potvrdil, že úmrtie otca súviselo s ochorením Covid-19.

„Nakazení boli obidvaja rodičia, nevieme, ako sa to stalo, dávali si veľký pozor. Oteckov zdravotný stav sa však náhle zhoršil a bol prevezený do nemocnice. Tam niekoľko dní bojoval o život, žiaľ, zomrel. Venoval sa vnúčatám, rodine, užíval si dôchodok. Prišlo to náhle. Pohreb bude v pondelok 22. marca o 14. hodine na verejnom cintoríne v Košiciach. V uzavretej miestnosti môže byť šesť osôb, ak príde viac ľudí, musia mať negatívny test a môžu mu vzdať poslednú úctu vonku.“

Schuster: Ak ma dcéra pustí, pôjdem sa rozlúčiť

Exprezident Rudolf Schuster je zo správy o úmrtí svojho priateľa zronený.

„Žiaľ, dozvedel som sa túto smutnú správu. Hneď som vyjadril úprimnú sústrasť jeho manželke. Obidvaja mali koronavírus. Prekvapilo ma, že ho táto choroba takto zasiahla, veď je oveľa mladší. Je mi to ľúto, je vidieť, že Covid-19 si nevyberá. Je to veľmi smutná záležitosť. Pracovali sme spolu dlhé roky, v podstate celý čas, kým som bol na magistráte. Bol to pracovitý, slušný človek. Ak sa niečo dohodlo, ihneď to splnil. Dalo sa na neho vždy spoľahnúť,“ zaspomínal si bývalý primátor, ktorý sa dal proti koronavírusu zaočkovať medzi prvými koncom minulého roka.

Či pôjde osobne na pohreb, však ešte v pondelok nevedel: „Ťažko teraz povedať, keby bola normálna doba, tak samozrejme, že by som išiel. S koronavírusom je to náročné. Dcéra ma stráži, nechce ma nikam pustiť. V mojom veku je to zložité a aj keď som zaočkovaný, tá mutácia úraduje. Nikto nevie, čo to spraví. Musím sa dohodnúť s dcérou, ktorá bude mať posledné slovo. Počúvam ju, lebo je lekárka.“

Profil Gabriela Fischera Košičan Gabriel Fischer pôsobil v rokoch 1983 až 1986 ako vedúci kancelárie vtedajšieho košického primátora Rudolfa Schustera. Potom sa stal šéfom kancelárie generálneho riaditeľa Východoslovenských železiarní (VSŽ), ktorým bol v tom čase Otto Tomašů (dnes už tiež nebohý, zomrel ešte pred tromi rokmi). Po revolúcii v roku 1989 bol Fischer riaditeľom v spoločnosti Storing, ktorá patrila pod VSŽ. Ako riaditeľ magistrátu pôsobil v čase, keď sa primátorom stal opäť Schuster, teda od roku 1994. Po komunálnych voľbách v roku 1998 sa už ako exriaditeľ magistrátu stal poslancom košického mestského zastupiteľstva za Schusterovu Stranu občianskeho porozumenia, ktorú neskôr vymenil za Ruskovu Alianciu nového občana (ANO). Bol popredným členom strany ANO a blízkym spolupracovníkom jej šéfa Pavla Ruska. Po parlamentných voľbách v roku 2002 ho chcel vtedajší minister hospodárstva Rusko nominovať za ministra hospodárstva. Napokon sa ním nestal, ale dostal post šéfa dozornej rady v Slovenských elektrárňach. V roku 2005 po nástupe Jirka Malchárka (ANO) na post ministra hospodárstva bol odvolaný z funkcie predsedu dozornej rady Slovenských elektrární. Od roku 2000 až do roku 2007 pôsobil ako kvestor Technickej univerzity v Košiciach, rektorom bol vtedy Juraj Sinay. Gabriel Fischer sa zaujímal aj o šport. Sedem rokov hral basketbal v slovenskej národnej lige za Lokomotívu. Pri športe sa zoznámil aj so svojou manželkou Evou, ktorá bola vtedy kapitánkou volejbalistiek. Spolu majú dcéru Gabrielu a syna Erika. Za socializmu bol prezidentom Telovýchovnej jednoty VSŽ, neskôr pôsobil ako funkcionár vo volejbalovom oddiele TU Košice. Športu sa venoval aktívne ešte aj v pokročilom veku, v roku 2009 sa dokonca zúčastnil veteránskych majstrovstiev sveta v basketbale.

Gabriel Fischer v roku 2003. (zdroj: TASR)

