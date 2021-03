Sanitka pri predbiehaní zdemolovala štyri autá. O jedno pritlačila muža

Nehoda sa stala v utorok v Košiciach.

16. mar 2021 o 11:23 Kristián Sabo, Judita Čermáková

KOŠICE. Vážna dopravná nehoda sa stala v utorok predpoludním na Magnezitárskej ulici v Košiciach.

Sanitka Záchrannej služby Košice narazila do zaparkovaných áut pri vjazde do bývalej magnezitky a zdemolovala ich.

Zastavilo ju až pri oplotení zaparkované auto, pred ktorým stál muž, ktorého náraz sanitky o auto pritlačil.

Pri nehode sa zranili dve osoby, jedna ťažko.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vodič: Majáky zapli na poslednú chvíľu

„Išiel som po Magnezitárskej smerom na Ťahanovce. Za mnou sa náhle zjavila sanitka, ktorá zapla majáky vo chvíli, keď som ja chcel odbočiť do magnezitky. Chceli ma predbehnúť, no strhli volant a narazili do viacerých áut. Pri tom poslednom stál človek, ktorého zachytili. Ja zranený nie som, ešte stále sa však trasiem,“ povedal nám vodič auta, ktoré sanitka predbiehala.

Zranenému mužovi poskytla prvú pomoc posádka sanitky, ktorá sa dostala do kolízie s autami.