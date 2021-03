Vodárne chcú meniť stanovy v júni. Košice nechápu, prečo ich neprizvali

Vedenie VVS naznačuje možnú neústavnosť. Poslanec sa čuduje.

19. mar 2021 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Novela zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách sa po januárovom schválení Národnou radou SR a podpise prezidentky Zuzany Čaputovej stala účinnou 15. marca.

Zastavila sa hroziaca skrytá privatizácia

Vďaka nej už nebude možný prevod akcií vodárenských spoločností, ktorých vlastníkmi sú v súčasnosti výhradne samosprávy, prípadne minoritne aj samotné vodárne, na súkromné subjekty.

Prijatie novely bolo aj priamou reakciou na vlani rozbehnutý predaj podielu obce Čerhov (okres Trebišov) vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) cez verejnú obchodnú súťaž, v ktorej uspela košická eseročka Advokátska kancelária Ján Pirč.

Ak by sa táto transakcia dotiahla do úspešného konca, stala by sa prvýkrát v histórii VVS vlastníkom jej akcií súkromná firma.

Otvorila by sa tak možnosť skrytej privatizácie tohto dodávateľa vody pre väčšinu domácností na východe.

V súčasnosti v ňom vlastnia podiely iba mestá a obce z Košického, Prešovského a malej časti Banskobystrického kraja i samotná VVS.

Čerhov napokon prevod akcií zastavil ešte pred novelizáciou zákona.

Korzár poukázal na viaceré pochybenia pri verejnej obchodnej súťaži a prokurátor ju na základe toho protestom nariadil zrušiť ako nezákonnú.

Neaktuálne stanovy chcú zmeniť v júni

Stanovy VVS obsahujú v súčasnom znení stále možnosť previesť akcie vodární aj na súkromný subjekt.

Tým, že zákon má vyššiu právnu silu, reálne to už možné nie je.

Zmeniť stanovy však môžu iba akcionári na valnom zhromaždení.

„Predstavenstvo spoločnosti pracuje na zmene stanov už dlhšiu dobu a čakalo sa na schválenie zákona, aby sa tomu prispôsobili aj stanovy. Faktom je, že zákon je účinný, a teda akcionári majú jasné pravidlá. Predpokladáme, že stanovy budú zmenené na riadnom valnom zhromaždené v mesiaci jún,“ reagovala Linda Šnajdárová z Agentúry Penelopa, ktorá mediálne zastupuje VVS.

Dodala, že akcionári od vzniku VVS, a. s., nepredali ani jednu akciu súkromným podnikateľom ani súkromným osobám.

„Na valných zhromaždeniach si všetci spoločne odsúhlasovali výšku, za ktorú emitent odkupoval akcie od akcionárov, ktorí chceli akcie predať. Teda cena akcie bola schválená všetkými akcionármi spoločnosti. Tieto akcie sa potom zadarmo prerozdelili medzi všetkých existujúcich akcionárov. Aj mesto Košice tak získalo 1 percento akcií VVS zadarmo.“

