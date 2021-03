Finančník s pyramídovou hrou chce na slobodu. Zatiaľ neúspešne

Zatiaľ poslednú žiadosť o prepustenie z väzby mu zamietli dva súdy.

18. mar 2021 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. Ťažko by sme v súdnom archíve našli prípad, ktorého hlavnému aktérovi by bola toľkokrát predlžovaná väzba ako košickému podnikateľovi vo finančníctve Dávidovi Gedeonovi (31).

Už vyše rok a pol čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu podvodu v štádiu pokusu a z prečinu neoprávneného podnikania.

Napriek tomu, že mu súdy na základe žiadosti prokurátora termín opustenia košickej väznice už niekoľkokrát posunuli, on opakovane žiada o prepustenie na slobodu.

Zatiaľ naposledy sa o to pokúšal vo februári a tento týždeň sa dozvedel výsledok.

Väzbu mu opakovane predlžovali

Polícia finančníka zadržala v polovici júla 2019 v jeho byte v novostavbe v mestskej časti Košice - Vyšné Opátske a umiestnila ho do cely policajného zaistenia.

V ten deň vykonala aj niekoľko domových prehliadok, pri ktorých zadržala najmä počítačovú techniku a tiež Gedeonov luxusný Mercedes Benz AMG GT63.

Krátko po vznesení obvinenia sa Gedeon ocitol vo väzbe na Floriánskej ulici.

Dôvodom bola obava košického súdu, že na slobode by ovplyvňoval svedkov a pokračoval v trestnej činnosti.

S tretím väzobným dôvodom, obavou z vyhýbania sa vyšetrovaniu, prokuratúra neuspela.

Odkedy vyšetrovanie prevzala Národná kriminálna agentúra, súdy predlžovali väzbu viackrát.

Po prvý raz vlani vo februári, kedy sa Gedeonovi končila prvá lehota jej trvania.

Odvtedy ju Úrad špeciálneho prokurátora žiadal natiahnuť opakovane a Najvyšší súd (NS) SR mu opakovane, hoci vždy iba čiastočne, vyhovel.

Najprv do polovice mája 2020, potom do polovice septembra a neskôr až do konca januára 2021.

Zatiaľ naposledy súdy natiahli Košičanovu väzbu do 30. apríla 2021.

Snaží sa on aj advokáti

Hoci Špecializovaný trestný súd (ŠTS) a následne vždy aj NS SR sa Gedeonovou väzbou zaoberajú takmer v pravidelných intervaloch, aktivitu vyvíja aj on sám, samozrejme s podporou svojich dvoch advokátov.