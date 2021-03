Liba: SaS sa už asi rozhodla odísť. Antal: Odchod Matoviča by bol štátnickým gestom

Vrchota: Nie sme prilepení na stoličkách.

19. mar 2021 o 18:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Vládna kríza aj po dvoch týždňoch naďalej pokračuje.

Možný scenár v súčasnosti predstavuje aj výmena premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a následne vládna koalícia zložená iba z OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí.

Trojkoalícii bez SaS je podľa medializovaných informácií prístupná líderka Za ľudí Veronika Remišová a niekoľko poslancov.

Vicepremiér a šéf SaS Richard Sulík dal v pondelok Matovičovi ultimátum, aby do stredy 24. marca podal demisiu.

V utorok sa už šéf rezortu hospodárstva rozlúčil s ministrami pre predpokladaný odchod z vlády.

„V pondelok alebo utorok oznámim pani prezidentke svoju demisiu, aby ma v stredu mohla prijať. Ak sa nič neudeje, budúci týždeň podávajú ministri za SaS demisiu,“ povedal Sulík s tým, že to vidí ako reálny scenár.

Zisťovali sme, ako aktuálne pohnuté udalosti vnímajú niektorí politici z východu.

Vrchota: Dôležité je držať slovo

Mestský šéf sulíkovcov v Košiciach a starosta Terasy Marcel Vrchota dúfa, že sa slová jeho straníckeho šéfa nenaplnia.

„Dúfam, že tie požiadavky, ktoré sme mali, budú splnené a budeme pokračovať ďalej.“

Kartu v rukách má stále úradujúci premiér, funkciu ponúkol aj Sulík.

„To, či sa s tým úplne stotožňujem alebo nie, nie je až také podstatné. Pán Sulík je predseda strany, rozhodol sa podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a som o tom maximálne presvedčený, že je dôležité držať dané slovo,“ hovorí Vrchota.

Či bude ešte o pár dní SaS vládnou stranou, je stále neisté.

„My nie sme prilepení na svojich stoličkách. Ale zasa sa snažíme robiť dobrú prácu a možno by mi bolo ľúto, že nebudeme môcť presadzovať náš politický program, dobré riešenia a opatrenia pre Slovensko, ktoré sme mali aj v programe. Celé sa to pečie v Bratislave, uvidíme, ako to dopadne,“ dodal Vrchota.

V mestskej časti spolupracujú

Napätie panuje v posledných dňoch aj medzi stranami SaS a Za ľudí.