Dovolenkárov mieriacich za hranice skontrolujú policajti. Riskujú tisíceurovú pokutu

Kontroly budú na letiskách i priamo vo vlakoch.

20. mar 2021 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. Nové protipandemické opatrenie, podľa ktorého nebude cesta do zahraničia možná z dôvodu rekreácie, vstupuje do platnosti od soboty 20. marca. Platiť bude predbežne do 28. apríla.

Vláda schválila toto opatrenie po dlhodobej kritike stavu, počas ktorého platil zákaz tráviť dovolenku v susednom okrese, no pri pobyte v exotických destináciách rekreant nič neporušoval.

Nové opatrenie má tiež za cieľ zamedziť zavlečeniu ďalších mutácií koronavírusu zo zahraničia na Slovensko, pred ktorým varovali odborníci.

Policajti preveria letiská i stanice

Polícia upozornila, že od soboty plánuje preverovať u cestujúcej verejnosti účel cesty do zahraničia. Zameria sa pri tom na letiská.

„Policajti budú kontroly vykonávať aj na letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade, tiež na letiskách na celom území Slovenskej republiky, najmä pri letoch do obvyklých dovolenkových destinácií,“ povedala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Podľa nej bude pri ceste do zahraničia potrebné policajtom predložiť hodnoverné doklady, preukazujúce účel cesty.

Čo presne má mať cestujúci pri sebe, aby tým doložil účel cesty, to polícia neuviedla.

Doplnila však, že čestné vyhlásenie nie je v tomto prípade dostatočné.

„V prípade porušenia tohto obmedzenia môže byť uložená bloková pokuta na mieste až do výšky 1 000 eur a priestupok je možné prejednať až do dvoch rokov od jeho spáchania,“ uviedla Bárdyová.

Polícia vyzvala ľudí, aby sa v prípade cestovania do zahraničia leteckou dopravou dostavili k odletu v dostatočnom časovom predstihu, pretože preverovanie môže predĺžiť čas čakania pri vybavovacom procese.

Bardyová tiež dodala, že polícia skontroluje aj vlakové a autobusové stanice, tiež vlaky a autobusy.

Letisko: Zákaz sa nás dotkne iba minimálne

Podľa zástupcu výkonného riaditeľa Letiska Košice Tomáša Jančuša sa nové opatrenie dotkne ich prevádzky len minimálne.