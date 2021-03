Dopravné podniky aj na východe ohlásili štrajkovú pohotovosť

Žiadajú kompenzácie od štátu.

22. mar 2021 o 13:13 TASR, Peter Jabrik

KOŠICE, PREŠOV. Zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov, ktoré prevádzkujú mestskú hromadnú dopravu (MHD) v mestách Bratislava, Košice a Prešov, vstupujú v utorok do štrajkovej pohotovosti.

Chcú tak vyjadriť nesúhlas s tým, že štát doteraz finančne nepomohol ich podnikom s výpadkom príjmov spôsobeným pandémiou nového koronavírusu a hrozí rušenie liniek i prepúšťanie.

Oznámili to zástupcovia zamestnancov s tým, že štrajková pohotovosť sa cestujúcich MHD nedotkne, má byť však viditeľná, a to napríklad označením na vozidlách.

Prevádzkovatelia MHD v mestách Bratislava, Košice, Prešov a Žilina vo februári upozornili, že situácia vo verejnej doprave je po januári kritická a bez pomoci od štátu môže prísť k rušeniu liniek a k prepúšťaniu.

Výpadok tržieb v dôsledku koronakrízy označili za enormný.

Bez pomoci

Zástupcovia zamestnancov dopravných podnikov na Slovensku zároveň začiatkom marca zverejnili vyhlásenie, kde varujú pred štrajkovou pohotovosťou.

Štát žiadajú, aby v plnom rozsahu finančne pomohol ich podnikom a kompenzoval výpadok príjmov spôsobený pandémiou.

Ministerstvo dopravy v posledných týždňoch opakovane reagovalo, že nemôže pomôcť dopravným podnikom na Slovensku kompenzovať výpadok ich príjmov.

„Ide o dopravné podniky mesta, kde ministerstvo dopravy nemá žiadne akcie/podiel, preto nemá zákonnú možnosť ani vyčlenené finančné prostriedky na priamu pomoc prevádzkovateľom MHD," uviedol hovorca ministerstva Ivan Rudolf.

Horváth: Je ohrozená verejná doprava

„Ak nepristúpi štát ku kompenzovaniu strát, ktoré vznikli v dôsledku ním vyhlásených protipandemických opatrení, dôjde ešte k výraznejšiemu obmedzeniu verejnej dopravy v mestách. Čiže k znižovaniu služieb vo verejnom záujme a pre nás ku kľúčovej veci, že zamestnávatelia možno pristúpia k prepúšťaniu zamestnancov,“ povedala odborová predáčka a členka dozornej rady v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) Andrea Vindišová.

Dopravné podniky sa ocitli v akomsi začarovanom kruhu. Pre pandémiu sa obmedzila výprava vozidiel MHD, lebo je menej cestujúcich i tržieb. To vedie k potrebe limitovania strát znížením nákladov, ale to je možné iba ďalším obmedzovaním spojov, prípadne prepúšťaním.

„Každý sa môže prikrývať iba takým kabátom, na aký má. My tvrdíme, že súčasná situácia je už ohrozením verejného záujmu. Vláda totiž tvrdí, že ona si túto dopravu neobjednala, takže to má zafinancovať mesto ako zriaďovateľ dopravného podniku, lenže mesto na to nemá vyčlenené financie. Obmedzujú sa preto linky. Kam to až môže dospieť, to teraz nevie nikto predpovedať,“ uviedol ďalší odborový predák a člen dozornej rady DPMK Ivan Horváth.

Pripomenul, že štát prisľúbil nejakú formu pomoci už pred rokom, ale stále sa nič neudialo.

„Jednotlivé ministerstvá si len medzi sebou až doteraz prehadzujú, komu to kompetenčne patrí – od ministerstva dopravy cez ministerstvo práce až po ministerstvo financií. Vieme veľmi dobre, aká je momentálne situácia vo vláde (koaličná kríza – pozn. red.), takže my už nevidíme iné riešenie, len vyhlásením štrajkovej pohotovosti poukázať na to, že je ohrozený verejný záujem, teda mestská hromadná doprava ako taká,“ doplnil Horváth.

Chcú rokovať, aby nemuselo dôjsť ku štrajku

Odborári zatiaľ nechceli konkretizovať, aký čas dajú po vyhlásení štrajkovej pohotovosti kompetentným na riešenie situácie pred tým, ako by išli do ostrého štrajku.

„Štrajková pohotovosť nie je v zmysle zákona obmedzená nejakým časom. Určite by sme však nechceli čakať roky, stanovíme si nejakú časovú hranicu,“ poznamenal.

Vindišová doplnila, že vzhľadom na aktuálnu situáciu „tam hore“ vo vláde to nebude iba mesiac, no ani ona nechcela ešte teraz konkretizovať časový horizont.

„Budeme sa snažiť rokovaniami nedôjsť až do štádia, že vyhlásime štrajk, aby netrpela cestujúca verejnosť. Uvidíme však, ako a kto sa nám ozve z vlády, teda že či bude z ich strany ochota konštruktívne to začať riešiť. Podľa toho sa potom zariadime,“ konštatovala odborárka.

V DPMK sa zatiaľ podľa nej vedenie k prepúšťaniu neodhodlalo.

„Časť zamestnancov je pre inštitút prekážka v práci na strane zamestnávateľa doma na 80 percentách mzdy. Striedajú sa medzi sebou v jednotlivých prevádzkach tak, aby bol zabezpečený chod podniku a zamestnanci sa z hľadiska bezpečnosti nezhlukovali vo väčších skupinách na pracovisku. Netýka sa to však predovšetkým vodičov a pracovníkov v údržbe. Aj keď sa znížil počet spojov, je veľa z nich na PN, OČR i v karanténe, takže sa zadeľujú služby tak, aby to všetko bolo zabezpečené.“

