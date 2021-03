Medička pomáha v nemocnici: Ľudia stratili vďačnosť. Sú ľahostajní aj agresívni

Hovorí o svojich skúsenostiach z triáže.

27. mar 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Pandémia ovplyvňuje život na Slovensku už viac než rok. Ešte v časoch, keď nikto netušil proti čomu bojujeme, ani ako dlho to bude trvať, sa ozývali prosby o pomoc zdravotníkom v prvej línii. Zareagovala na ňu aj ALEXANDRA DULÁKOVÁ, študentka štvrtého ročníka všeobecného lekárstva na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vypomáha pri triáži pacientov v Detskej fakultnej nemocnici (DFN). Počas svojej praxe si všimla veľkú zmenu v reakciách ľudí na zdravotníkov. Ako hovorí, vďačnosť sa vytratila a teraz sa stretáva aj s vulgarizmami a agresiou. Prezradila však aj to, ako sa ľudia snažia pri vstupe klamať a či má vôbec popri škole a praxi aj čas oddychovať.

Pri triáži v Detskej fakultnej nemocnici pôsobíte už takmer rok. Ako často chodievate takto pomáhať a ako dlho trvá jedna taká pracovná zmena?

- Triáž v DFN funguje v priebehu pracovných dní a v časovom okne od 7.30 do 15.30 hod. Striedame sa v dvoch zmenách, pričom jedna trvá štyri hodiny. Počet zmien je variabilný a individuálny pre každého študenta, keďže súčasne študujeme a aktuálne na fakulte prebieha výučba letného semestra. Osobne sa usilujem obsadiť aspoň dve služby každý týždeň. Keď mi to čas dovolí, tak aj viac.

Štúdium medicíny je náročné aj bez toho, aby bolo vyučované dištančne. Ako sa vám darí skĺbiť výpomoc v nemocnici so školou? Zostáva nejaký čas na oddych?

- Skĺbiť výpomoc v nemocnici a súčasné štúdium je naozaj náročné. Človek, ktorý sa tak rozhodne, musí obetovať časť svojho osobného voľna, opustiť komfortnú zónu, na ktorú bol zvyknutý a investovať do aktivity energiu. Aktuálne u nás prebieha dištančná výučba, ktorá nie je ideálna z hľadiska získavania praktických skúseností, avšak prináša aj isté výhody, čo sa dá využiť vo váš prospech. Viackrát sa mi stalo, že som končila službu presne v čase, v ktorom som začínala online hodinu alebo naopak. Za normálnych okolností by som nemala šancu obe aktivity stihnúť, obzvlášť ak by prebiehali v odlišných nemocniciach.

Obrovskou výhodou je aj fakt, že sa striedame práve po štyroch hodinách. Pre zdravotnícke odbory je to dosť neštandardné, zvyčajne sa pracuje v osem- alebo až dvanásťhodinových zmenách, takže mi to zaručuje istú mieru flexibility. Aj napriek tomu, času na oddych nie je veľa a každú príležitosť sa snažím naplno využiť. Som len človek, ktorého zdroje energie nie sú nevyčerpateľné a musím myslieť aj na seba. Ak sa vyšťavím, nebudem môcť pomôcť ani pacientom.

Pri zdravotníkoch sa často hovorí o každodennom riziku nákazy, ktorému sú vystavení. Obávali ste sa toho na začiatku aj vy?

- Zdravotník je v dennom kontakte s množstvom pacientov, ktorí predstavujú isté riziko nákazy, a dá sa povedať, že je tým ohrozené jeho zdravie. Je to však prirodzená súčasť nášho povolania a musíme s tým počítať. Kladieme veľmi veľký dôraz na to, aby sa dodržiavali bezpečnostné postupy a hygienické opatrenia, ktoré riziko nákazy a prenosu eliminujú na minimum. Aj keď istý strach tu je a aj stále bude.