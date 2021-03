Košice vybrali, ako majú vyzerať nové nájomné byty. Polaček chce, aby boli pekné

Do súťaže sa prihlásilo až 39 kolektívov.

24. mar 2021 o 16:07 Róbert Bejda

Takto by mala vyzerať Jesenského ulica so 60 novými nájomnými bytmi mesta. (Zdroj: kosice.sk)

KOŠICE. Projekčná kancelária OON Design zvíťazila spomedzi 39 zúčastnených autorských kolektívov v urbanisticko-architektonickej súťaži na návrh nájomných bytov na Jesenského ulici.

„Päťčlenná porota pod vedením architektky Márie Čutkovej sa pri svojom hodnotení zamerala na komplexnú kvalitu architektonicko-urbanistického riešenia, ekonomickú realizovateľnosť a udržateľnosť projektu. Autorov víťazného návrhu ocenila za jeho citlivé zasadenie do prostredia, riešenie občianskeho priestoru a dispozícií, ktoré zabezpečia vysokú kvalitu bývania v celom objekte," informuje mesto na svojej stránke.

„Naša spoločnosť sa do týchto architektonických súťaží pravidelne zapája. Považujeme ich za nástroj, ktorým investor vie získať predstavu o možnostiach riešenia daného zadania. Vyhlásenie tejto súťaže nás oslovilo a nadchlo o to viac, že sídlime v Košiciach a ako autorský tím sme zadanú lokalitu dlhodobo vnímali ako územie vhodné na urbanizáciu. Aj vzhľadom na účasť kvalitných ateliérov, ktoré majú za sebou v poslednej dobe úspechy v iných súťažiach, nás výhra veľmi teší. Blahoželáme aj ostatným oceneným a dúfame, že sa náš návrh podarí v dohľadnej dobe zrealizovať,“ hovorí konateľ víťaznej spoločnosti, ktorá získala odmenu 10-tisíc eur, Vladimír Ruščin.

Okrem toho udelili porotcovia v urbanisticko-architektonickej súťaži aj druhé a tretie miesto i štyri ďalšie odmeny.

Primátor: Nepredávame, staviame, rekonštruujeme

Podľa košického primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) je rozvoj nájomného bývania jednou z priorít mesta.

Úlohou mesta však nie je len samotná výstavba bytov a zabezpečenie dostupnejšieho bývania pre mladé rodiny, seniorov alebo zdravotne znevýhodnených.

„Chceme ukázať, že nájomné bývanie môže byť kvalitné a atraktívne. Obrovský záujem architektov a projektantov o túto súťaž nás príjemne prekvapil a je pre nás jednoznačne signálom, aby sme v podobných aktivitách pokračovali aj v budúcnosti,“ uviedol.

Pripomenul, že počas jeho pôsobenia vo funkcii mesto vynovilo bytový dom na Sládkovičovej, kde vzniklo 54 bytov, do ktorých sa postupne nasťahovali noví nájomníci.

Popri tom sa v spolupráci s BPMK začalo s rekonštrukciou 70 doteraz nevyužívaných bytov v domoch so zmiešaným vlastníctvom.

V závere uplynulého roka bolo vyžrebovaných prvých 10 rodín, ktoré už bývajú v desiatich bytoch, ktoré mesto zrekonštruovalo za 200 000 eur.

V ďalších rozvojových projektoch však mesto brzdí dedičstvo minulosti.

„Do konca budúceho roku chceme mať vyprojektovaných minimálne 200 bytov, pre ktoré v spolupráci so štátom zháňame aj pozemky. Chceli by sme v tejto oblasti ponúknuť pomoc čo najväčšiemu počtu rodín. Žiaľ, aj vďaka politike našich predchodcov je to veľmi náročné, lebo mesto už prakticky nemá žiadne vhodné pozemky a ani voľné byty. Môžem garantovať Košičanom, že nepredáme ani jeden byt, naopak, budeme sa ich snažiť čo najviac postaviť a zrekonštruovať. Príkladom toho je aj projekt bytov na Jesenského ulici,“ zdôraznil.

60 štartovacích bytov pre mladé rodiny

V závere marca sa začne priame rokovacie konanie s víťazom súťaže, ktorý na základe svojho architektonického návrhu spracuje celkový projekt.

V lokalite na Jesenského ulici, kde je v súčasnosti autodielňa a zberný dvor, sa predbežne plánuje postaviť 60 bytov.

Zámerom mesta je poskytnúť v nich dostupné bývanie pre ľudí, ktorí splnia stanovené podmienky. Môže ísť napríklad o tzv. štartovacie bývanie pre mladé rodiny.

„Polovicu z nich by mali tvoriť 1,5-izbové byty s rozlohou 35 až 45 štvorcových metrov. Okrem nich tam plánujeme postaviť aj dvojizbové byty s rozlohou 45 až 55 štvorcových metrov. Snahou je, aby sa s ich výstavbou začalo čo najskôr, no bude to závisieť od viacerých faktorov,“ doplnil člen súťažnej poroty a poverený vedúci Útvaru hlavného architekta mesta Košice Martin Jerguš.